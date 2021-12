Massimo Boldi e la rivelazione scioccante: “Farò la fine di Charlie Chaplin”

Massimo Boldi rivela un particolare della sua vita privata che lascia tutti a bocca aperta: “Farò la fine di Charlie Chaplin”. Vediamo cosa gli è successo.

Massimo Boldi, nato a Luino il 23 Luglio 1945, è uno degli attori del cinema italiano più amati della storia, conosciuto soprattutto per essere uno dei protagonisti di tutti i cinepanettoni del panorama italiano.

Nel 1956 si trasferisce a Milano con la famiglia, dove negli anni successivi si iscrive alla scuola serale ed inizia a lavorare come venditore porta a porta per la Motta.

Inizia con l’amico Renato Vignocchi a suonare come batterista in una band, che nel 1963 prende il nome di “Atlas”. L’anno successivo, però, per problemi familiari abbandona.

Nel 1968 debutta sul palco del Derby Club di Milano. Acquista una discreta notorietà prendendo parte ad alcuni film insieme ai colleghi emergenti come: Diego Abatantuono, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Jerry Calà e Christian De Sica.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto vari ruoli in numerosi film che hanno fatto la storia del cinema comico italiano come: “Yuppies”, “Paparazzi” e “S.P.Q.R.”.

Potrebbe interessarti>>>Massimo Boldi fa retro marcia. “Sono stato bugiardo e incosciente…”

La rivelazione scioccante di Massimo Boldi

Come tutti sappiamo il nostro amato Cipollino, ha una vita sessuale molto attiva e questo ha attirato l’attenzione dei media che lo hanno subito intervistato.

Durante l’intervista il comico italiano ha dichiarato con certezza che esce con molte ragazze e che si vuole ancora divertire nonostante i 76 anni di età.

Una delle dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione però recita: “Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane”.

Aggiunge però un altro piccolo particolare che lascia tutti a bocca aperta: “Per nutrire il mio nutrito gruppo di donne faccio uso del viagra”.

Potrebbe interessarti>>>Massimo Boldi realizza un sogno: finalmente con una “rossa” – VIDEO

Oggi dopo la fine della sua ultima storia d’amore con Loredana De Nardis, ha ancora voglia di divertirsi anche con qualche anno di troppo, e con il piccolo aiuto della chimica.