Una moneta da 2 euro che vale centomila volte di più | Ecco come riconoscerla

La moneta da due euro è una moneta bimetallica, con nichel e ottone. Ma non tutte le monete sono uguali…

All’inizio, nel passaggio dalla lira all’euro, la si confondeva con le mitiche 500 lire. Oggi la moneta da 2 euro è una delle più diffuse. Uno degli 8 tagli delle monete in euro. Questa in vendita su Ebay, però, è diversa dalle altre. E vale una fortuna!

La moneta da 2 euro

Si tratta di una moneta bimetallica. L’interno è realizzato in nichel e rivestito con una lega di nichel-ottone (75% Cu, 20% Zn, 5% Ni), l’esterno è costituito da una lega di rame-nichel (75% Cu 25% Ni). Ha un diametro di 25,75 mm, è spessa 2,20 mm e pesa 8,50 g. Il bordo è finemente rigato con lettere.

Tutte le monete presentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto. Sul rovescio è presente a sinistra il valore della moneta mentre sulla destra troviamo la mappa dell’Europa attraversata da 6 linee che uniscono 12 stelle. Il disegno richiama l’unità dell’Europa mentre le 12 stelle richiamano la bandiera europea.

La moneta in vendita

Quella presente e in vendita su Ebay è una moneta da due euro tedesca. L’anno è il 2016. Ciò che la rende unica e quindi dal valore enorme, è un errore di conio sulla fascia sinistra. Il venditore sembra molto sicuro di sé. Infatti la scheda segnala che il pezzo può essere esaminato da uno specialista in anticipo. Evidentemente per saggiarne il difetto e, quindi, la rarità.

D’altra parte, quando si mette in vendita un oggetto di tale valore, non si può non accettare che il potenziale acquirente lo faccia periziare. La moneta da 2 euro, infatti, è in vendita a 200mila euro tonde tonde.