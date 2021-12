Buckingham Palace sotto shock: La Regina Elisabetta quest’anno non potrà averlo..

La Regina Elisabetta continua a rappresentare un punto fermo non solo per tutti i componenti della famiglia reale, ma anche per i sudditi.

Vederla assolvere gli impegni ufficiali non può che essere rassicurante proprio perché conferma quanto lei continui a essere energica nonostante abbia già compiuto 95 anni. Il Natale ormai prossimo, però, non sarà inevitabilmente come tutti gli altri. Questa volta, infatti, non sarà al suo fianco quello che è stato e resta ancora l’amore della sua vita, il Principe Filippo, scomparso lo scorso aprile.

Questo non fa che rendere ancora più determinante la presenza degli altri familiari, a cui è legatissima. Non può invece che esserci una sensazione di rimpianto per l’assenza di quello che molti considerano il suo “nipote prediletto”, Harry, ormai tornato stabilmente in America.

La Regina Elisabetta rinuncia a una tradizione importante

Chi si ritrova a Sandrigham per festeggiare il Natale deve presentarsi entro le 18 del 24 dicembre. Una volta arrivato al castello, ogni ospite deve disporre i doni che porta con sé nei vari tavoli presenti. Questa operazione deve però essere compiuta dopo avere decorato l’albero e avere bevuto il thè che, come da tradizione, deve essere sorseggiato alle 17.

Lo scambio solitamente veniva gestito proprio dal Principe Filippo, che doveva poi indicare a ognuno quali fossero i regali da prendere. Al momento non si sa ancora chi avrà il compito di sostituirlo in un ruolo così importante ma, inevitabilmente, Queen Elizabeth non potrà non avere un moto di commozione in quel momento così speciale della Vigilia.

Ma c’è una caratteristica di quella giornata che verrà rispettata. Non ci sarà spazio per alcuno sfarzo, nonostante si parli della famiglia più importante del Regno Unito: tutti i doni devono infatti essere economici e divertenti. Alla Regina, ad esempio qualche anno fa era arrivata una cuffia da doccia.