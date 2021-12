Governo: guerra aperta al contante | Sarà quasi impossibile usarlo!

Entrerà in vigore l’1 gennaio insieme al limite per i pagamenti in contante. E in arrivo anche multe molto salate

In Italia, parallelamente alla corsa contro il tempo sul Pnrr, si assiste anche ad una accelerazione sul Dl Recovery. Il 17 il testo è atteso in Aula alla Camera e il 20 il governo porrà la fiducia. Diverse le modifiche approvate in commissione a Montecitorio. Ecco quali.

La guerra al contante

Il Governo presieduto da Mario Draghi ha quindi imbastito una vera e propria battaglia contro l’uso del denaro contante. In particolare, un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede una una modifica al decreto Recovery con una multa di trenta euro più il 4% del valore del bene o del prodotto acquistato per il negoziante o il professionista che non accettano bancomat o carta di credito.

A presentare l’emendamento sono stati Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega). Per quanto riguarda il Pos l’obbligo di utilizzo nel nostro Paese esiste da anni. Tuttavia la multa per chi non si adegua non era mai entrata in vigore considerando le resistenze che vengono dal mondo del commercio e delle professioni per via dei costi.

Cosa cambierà per gli italiani

Entrerà in vigore l’1 gennaio insieme al limite per i pagamenti in contante che viene abbassato da duemila a mille euro. Questa decisione rappresenta un altro episodio della lotta al contante come strumento per riciclaggio ed evasione fiscale. Già dall’1 gennaio 2019 la Bce non emette più banconote da 500 euro. Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda vorrebbero andare oltre chiedendo che la banconota venga messa al bando.

La protesta di Antonio Staino, presidente di Assovalori, l’associazione che riunisce le aziende del trasporto valori in Italia: “Le multe agli esercenti che non accettano bancomat e carte di credito rientrano in quella visione frutto di uno statalismo deteriore per cui si pensa di modificare i comportamenti sulla base di una logica punitiva che certo non aiuta la consapevolezza e la maturazione dei cittadini verso una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici”.

L’obiettivo è riuscire dove hanno fallito il cashback e la lotteria degli scontrini escogitati dal governo presieduto da Giuseppe Conte.