WhatsApp, Messaggi vocali “rischiosi”? Ecco la funzione che ci salverà da orecchie indiscrete

C’è chi sarebbe capace di farne di lunghissimi. E non ci spieghiamo perché a quel punto non telefona. Chi invece li detesta. E per principio non li ascolta. Parliamo, ovviamente, dei messaggi vocali di WhatsApp. Funzione ormai arcinota, ma che divide. Adesso, però, c’è una grossa novità. Leggete bene.

Chi non ha WhatsApp?

Applicazione informatica di messaggistica istantanea centralizzata statunitense creata nel 2009. Chi è che non ha quella icona verde sul proprio smartphone. Solo in pochissimi, tra coloro che si ribellano alla “Big Tech”.

Ci accompagna al lavoro. Ci fa flirtare. Ma ci fa anche giocare e scherzare con gli amici. Qualcuno la utilizza anche per telefonata e videochiamate. Insomma, è entrata nella nostra vita.

E tra le funzioni più utilizzate, anche quella dei messaggi vocali. Ma spesso non possiamo ascoltarli. Ecco cosa possiamo fare.

La nuova funzione

Solo gli odiosi gruppi (rigorosamente silenziati) dividono più dei messaggi vocali. Per qualcuno sono uno strumento prezioso. Per altri un fastidio. Peraltro, a volte clicchiamo per ascoltare. Ma ce ne pentiamo.

Sì perché l’interlocutore può gridare, per esempio. O dire parolacce. Oppure parlare di argomenti scabrosi in maniera inaspettata. Insomma, ascoltare in pubblico un messaggio vocale di WhatsApp è sempre una roulette russa. E può portarci a fare figuracce.

Ma adesso c’è qualcosa che può “salvarci”. La celebre applicazione dal logo verde, infatti, finalmente offre la possibilità di accedere ad un’anteprima dei messaggi vocali prima di procedere con l’invio. Sarà quindi sufficiente terminare la registrazione, premendo sul tasto rosso centrale. Quindi non più il classico tasto invio, così da poter avviare la riproduzione. O, eventualmente, cestinare.