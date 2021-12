Attrice e showgirl che l’Italia ha imparato ad apprezzare anche grazie a programmi di indiscusso successo come “Drive In”

Icona sexy, soprattutto negli anni ’70 e ’80. Sempre sopra le righe, con dichiarazioni che fanno discutere. Come quella che vi proponiamo oggi. Stiamo parlando, naturalmente, di Lory Del Santo.

La carriera di Lory Del Santo

Attrice e showgirl che l’Italia ha imparato ad apprezzare anche grazie a programmi di indiscusso successo come “Drive In”. Al cinema la ricordiamo (spesso con pochi abiti addosso) in numerose commedie sexy all’italiana, come “Dove vai, se il vizietto non ce l’hai?”, oppure “Pensione amore servizio completo”. Molto apprezzata da Dino Risi, che l’ha voluta nel cast di “Sono fotogenico”, e “I seduttori della domenica”.

Celeberrima l’interpretazione nell’iconico film “W la foca”, del 1982. Poi è scomparsa dai radar, per riapparire all’inizio degli anni 2000, con la partecipazione a diversi reality, tra cui “L’isola dei famosi 3”, “La fattoria 4” e il “Grande fratello VIP 3”.

Concedersi per fare carriera

Come sappiamo, la sua vita è stata costellata anche di gravi perdite. Quella più grande e nota, la morte di Conor Loren, il figlio nato dalla relazione con il grande musicista Eric Clapton e morto cadendo dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Ma il dramma la perseguita ancora. Dall’unione con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità, diventò ancora madre nel 1999 di Loren Del Santo, morto suicida negli Stati Uniti nel 2018.

In mezzo, però, una ulteriore tragedia, che Lory Del Santo ha raccontato solo recentemente. La perdita di un altro bambino, concepito insieme al tennista Richard Krajicek e morto ad appena sei mesi.

Nonostante ciò, Lory Del Santo non ha mai perso la voglia di sorridere. Ma anche di fare discutere con comportamenti provocatori. O con affermazioni che fanno discutere. Come questa. L’attrice e showgirl, infatti, ha dichiarato nel corso di un’intervista che non vede nulla di sbagliato nel concedersi fisicamente e sessualmente per fare carriera.

Affermazione controversa, senza dubbio. Per di più fatta con grande naturalezza: “Il dramma è farlo e poi non riuscire ad ottenere ciò che si vuole, perché si accumula rabbia”.

E voi, cosa pensate del Lory-pensiero?