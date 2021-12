Adua del Vesco, la malattia che la tormenta da anni: “Sono stata a un passo dal baratro…”

Adua del Vesco, registrata all’anagrafe con il meno roboante nome di Rosalinda Cannavò, nasce a Messina nel 1992. Comincia a lavorare come attrice ancora sedicenne e prende parte alla fiction di grande successo L’onore e il rispetto.

Farà anche qualche incursione nel cinema, anche se il suo habitat rimane il piccolo schermo dove reciterà in molte altre serie tra cui: Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino – La leggenda, Il bello delle donne… alcuni anni dopo e Furore – Capitolo secondo.

Galeotta fu la casa

Come tutte le attrici in cerca di maggiore popolarità non si nega ad un Grande Fratello Vip.

Leggi anche -> Volano parole grosse al Grande Fratello VIP | L’indicazione data ad Alfonso Signorini

Proprio all’interno della casa prende la storica decisione di abbandonare il suo nome d’arte per tornare al meno poetico Rosalinda Cannavò e, nel contempo, trova l’amore. Conosce Andrea, il figlio dell’ex portiere Walter Zenga e Roberta Termali e si innamora.

Terminato il reality, riprende la sua carriera televisiva, questa volta non come attrice ma come conduttrice. E’ al timone di Casa chi in onda su Infinity.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip: chi sarà la nuova concorrente? E’ bellissima come il fratello

Il suo segreto

All’interno della casa del GF Adua/Rosalinda ha svelato i suoi segreti. Anzi uno, perché l’altro è stato rivelato da Gabriel Garko, l’attore con cui la Cannavò si era accompagnata per un po’.

Garko, facendo coming out, ha rivelato come la loro storia non fosse reale, ma soltanto una trovata pubblicitaria, una finzione.

Leggi anche -> Gabriel Garko, la verità su Manuela Arcuri: “Con lei ho fatto di tutto…”

E questo è uno.

L’altro segreto, più intimo e personale, è stata la stessa attrice a svelarlo. In passato, ha sofferto di anoressia.

Nell’ossessione che per lavorare dovesse essere il più magra possibile, la Cannavò era arrivata a pesare 32 kg su 173 cm di altezza. Un fuscello…

Le era venuto il terrore dei carboidrati. Li eliminò completamente dalla dieta per cibarsi solo di frutta.

Era in un tale stato di debilitazione, da non riuscire a lavarsi da sola, la mamma l’aiutava in tutto. Da lì è sprofondata anche nella depressione.

Leggi anche -> Celine Dion, il crollo fisico e psicologico: oggi è irriconoscibile | La malattia la…

Ad un certo punto è come se una luce avesse improvvisamente rischiarato la sua mente. Dopo una giornata trascorsa con il suo ragazzo ha pensato che non valeva la pena perderlo.

Ma la malattia non è sconfitta del tutto, ogni tanto, rivela, sente ancora la voce malsana che le impone di non mangiare. Solo che ora è in grado di opporsi.

E tutti i suoi fan ringraziano.