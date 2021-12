Gigi D’Agostino, il DJ più famoso d’Italia gravemente malato | La rivelazione sui social

Gigi D’Agostino ha reso le serate di tantissimi italiani davvero splendide ed unico nel loro genere. Adesso però, di quegli stessi fans, ha bisogno il grande artista italiano.

Gigi D’Agostino, per gli amanti delle discoteche passati e presenti, è una vera e propria icona. Nato a Torino il 17 dicembre 1967; ha dedicato la sua intera vita (e carriera) al mondo della musica in qualità di disk jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico.

E’ stato principalmente autore di musica dance. I suoi genitori provenivano dal Salento. Suo padre Nicola in particolare, operaio appassionato di fisarmonica, da cui probabilmente ha ereditato la grande passione per la musica. Inizia a lavorare come muratore ed elettricista.

Nel 1986 lavora nella discoteca Woodstock. Gli anni ’80 e quelli ’90 rappresentano per Gigi una vera svolta lavorativa; raggiunge il successo internazionale con il singolo Bla Bla Bla. Adesso, però, non sta vivendo un momento per niente semplice come annunciato da lui stesso sui propri profili social.

Gigi D’Agostino, la grave malattia annunciata dall’artista

Gigi D’Agostino sta vivendo davvero un momento complicato. L’artista italiano, che ha fatto cantare, ballare e sognare intere generazioni nelle discoteche di tutta Italia, non sta affatto bene. Lo ha annunciato sul proprio profilo Instagram, con un breve ma importante messaggio per avvertire i suoi tantissimi fans della sua delicata situazione personale.

In questo messaggio evidenzia proprio che da alcuni mesi sta combattendo contro una grave malattia che lo ha colpito in maniera molto aggressiva. Lo ha definito un dolore costante che non gli dà tregua, dato che la sofferenza lo ha consumato a tal punto dal renderlo davvero molto debole.

I suoi fans e le tante persone che nel corso degli anni lo hanno apprezzato e costantemente amato non hanno aspettato neanche un attimo per mostrargli vicinanza. Lui stesso ha ringraziato chiunque abbia speso del tempo per inviargli qualsiasi tipo di messaggio d’auguri; messaggi che gli trasmettono tanta forza e, soprattutto, gli scaldano il cuore.