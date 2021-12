I posti incantevoli dove vivere sereni e godersi la pensione italiana | Paradisi non troppo lontani

Con il continuo innalzarsi dell’età pensionabile, il regime contributivo, la difficoltà di trovare un lavoro in regola con i versamenti INPS, arrivare al giorno in cui salutare la sveglia mattutina per godersi la pensione può essere un sogno. Trovare un posto dove farlo invece è molto più semplice.

I nostri nonni, fortunati loro, sono potuti andare in pensione abbastanza giovani. C’è stato un periodo, infatti, in cui gli uomini erano collocati a riposo a sessant’anni e le donne a cinquantacinque. Ci fu anche il fenomeno delle baby pensioni. In breve, era un sistema pensionistico di cui potevano usufruire i dipendenti pubblici, rimasto in vigore dal 1973 al 1992, che permetteva di andare in pensione dopo 20 anni di lavoro a tutti i dipendenti del pubblico impiego e dopo 14 anni e 6 mesi alle donne sposate con prole.

Roba da fantascienza oggi, considerando che l’età pensionabile si è innalzata fino a raggiungere i 67 anni, con la previsione di arrivare a 71.

Come canterebbe Battisti: “mi basta il tempo di morire…”

Leggi anche>>> Agenzia delle Entrate: al via le domande per il contributo di 25mila euro |…

E una volta raggiunta?

Una volta arrivati vivi alla pensione si può decidere di trasferirsi nel luogo dei nostri sogni, magari su un’isola, o semplicemente in un luogo dove la nostra remunerazione abbia un valore maggiore. Ecco qualche suggerimento.

L’isola di Penang, in Malesia, è una delle mete prescelte dai pensionati statunitensi. È un luogo tranquillo e rinomato per la sua bellezza. Se vi piace la cucina esotica, Penang ha il suo perché.

Leggi anche>>> Governo: guerra aperta al contante | Sarà quasi impossibile usarlo!

Malta è tutta da scoprire, per il suo clima, l’arte e il suo mare. Inoltre, il suo sistema sanitario è tra i migliori d’Europa.

Creta. La più grande delle isole greche è un vero paradiso. Chi ci è stato almeno una volta se ne è innamorato. Le sue spiagge sono indimenticabili. Inoltre, il costo delle case a Creta è decisamente abbordabile.

Leggi anche>>> Mollare tutto per andare a vivere su un isola | Ecco come fare e…

Per chi preferisse la terraferma, il luogo migliore dove vivere da pensionati è il Portogallo. Qui il costo della vita è il più basso d’Europa, il clima è mite e la gente ospitale. Inoltre c’è un regime fiscale agevolato per gli over 60.

Ora che vi abbiamo dato qualche idea, tocca a voi arrivarci… alla pensione.