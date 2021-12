Alba Parietti, avete visto dove vive in inverno? La sua casa in montagna è “spaventosa” in tutti i sensi

Alba Parietti non ha troppi filtri con i propri followers. Ricordiamo, negli scorsi mesi, anche qualche intemperanza

Icona sexy, soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Alba Parietti è uno dei personaggi più noti della televisione e del cinema italiani. Ancora oggi, nonostante sia meno presente sugli schermi, è seguitissima sui social. Dove mostra scene di vita vera. Tra cui questa bellissima casa a Courmayeur. Ma, per sua stessa ammissione, un po’ troppo disordinata.

La carriera di Alba Parietti

Famosa non solo per il suo celebre accavallo delle gambe sullo sgabello di “Galagol”. E nemmeno per l’interpretazione “hot” ne “Il Macellaio”. Ma anche per il suo essere sempre sopra le righe sotto il profilo intellettuale.

Figlia di un partigiano piemontese, Alba Parietti non ha mai nascosto le proprie idee politiche, schierandosi sempre dalla parte dei diritti e non temendo le critiche e le polemiche. Il suo carattere forte l’ha fatta diventare tra le showgirl più note della televisione italiana. Ma, ovviamente, ha pesato molto anche la sua bellezza e la sua carica sensuale.

Tra gli anni ’80 e ’90, infatti, raggiunge il successo televisivo. E’ soprattutto il 1990 che la fa conoscere al grande pubblico con la conduzione di “Galagol” su Telemontecarlo. Poi arriva anche la chiamata dal cinema, con una serie di commedie italiane in cui interpreta spesso il ruolo della “femme fatale”. E’ il caso di “Sapore di mare” e “Abbronzatissimi”. Ma il massimo dell’eros viene raggiunto con il film “Il macellaio”, nel 1998.

Un “grande disordinatissimo ordine”

Dal cinema, però, manca dal 1998 con il film “Paparazzi” di Neri Parenti. Tante le sue polemiche televisive. Nota anche per le sue relazioni. Le più famose, quelle con l’attore Franco Oppini, ma, soprattutto, con l’attore Christopher Lambert. Più recentemente, una relazione di circa quattro anni con Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio. Per tutti, Faber.

Alba Parietti non ha troppi filtri con i propri followers. Ricordiamo, negli scorsi mesi, anche qualche intemperanza. Ma, in generale, Alba non è mai stata una persona particolarmente schiva e riservata.

E anche in uno dei suoi ultimi post ci mostra la sua attuale residenza per il periodo natalizio. Una bellissima baita a Courmayeur. Dove la bella piemontese ha vissuto una calda cena valdostana. Ma, per sua stessa ammissione, non troppo ordinata: “Come in tutte le mie case un grande disordinatissimo ordine” scrive, scherzandoci su.

Ma, subito dopo, un pensiero molto più profondo. Soprattutto per questo periodo: “In questa casa ci sono magnifiche presenze di persone che anche se non ci sono più sono con me in ogni istante, oggetto, respiro”.