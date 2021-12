Chiara Nasti, preoccupata per la diffusione del grave male | La sua proposta per il nuovo vaccino

E’ stata lei stessa, tempo fa, a dichiarare di essersi contagiata e di essere guarita dal Covid-19. Ecco cosa scrive ora

Abbiamo imparato a conoscerla come partner del giovane e talentuoso calciatore della Roma, Niccolò Zaniolo. Oggi Chiara Nasti sembra essersi avvicinata a un altro calciatore, sull’altra sponda del Tevere. Il fantasista della Lazio, Mattia Zaccagni. Bionda e bella blogger, delizia i suoi followers con foto spesso audaci su Instagram. Questa volta, però, la sua espressione è molto triste.

Chi è Chiara Nasti

Alta 1.63, le forme della 23enne nativa di Napoli fanno impazzire il web. Lei sa di piacere e spesso non disdegna di provocare i propri fan. Con foto e pose ammiccanti. Con scollature vertiginose. O con bikini che lasciano ben poco all’immaginazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Nasti: Non bevo acqua da due anni, poi chiarisce ma è polemica

La relazione con il campioncino Zaniolo non è finita bene. Ma la bella Chiara Nasti sembra ormai aver messo alle spalle quella situazione. E oggi si mostra felice con la sua nuova fiamma. Mattia Zaccagni è un giocatore della Lazio da qualche mese, essendo arrivato dall’Hellas Verona. Ma sembra aver trovato in fretta l’amore nella bella Chiara Nasti.

Sui social non manca di farci sapere ogni sua esperienza di vita. Piacevole, come i viaggi e le location da urlo. Ma anche preoccupante. E’ stata lei stessa, tempo fa, a dichiarare di essersi contagiata e di essere guarita dal Covid-19.

Il vaccino universale

E uno dei suoi ultimi post riguarda proprio i vaccini. No, non aspettatevi una campagna pro-vax, soprattutto in un periodo in cui il Paese si gioca tanto. La bionda blogger napoletana sembra molto più preoccupata da altro. E lo scrive chiaramente sul proprio profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus: nuove speranze per la produzione di un vaccino

“Ma un vaccino contro l’ottusità , l’arroganza , l’ignoranza , la cattiveria , la maleducazione e l’invidia quando? Ecco questo mi preoccupa più di tutto” scrive, pubblicando una sua foto con un’espressione pensierosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Coronavirus, il paradosso: meno casi rallentano la ricerca

E’ proprio vero, la vita è una questione di priorità.