Con il nuovo anno sarà possibile fare un tuffo nel passato: “Commodore Amiga 500” sta tornando

Ed è subito anni ’90. Non può che essere così, se parliamo di Commodore Amiga 500 o Commodore A500. Chi ha più di 40 anni lo ricorda senz’altro: un home computer della Commodore Business Machines Inc. basato sulla piattaforma informatica Amiga e commercializzato tra il 1987 e il 1992.

La storia dell’Amiga 500

La presentazione alla stampa europea avvenne il 27-29 gennaio al villaggio Club Aldiana presso Playa de Jandia, Fuerteventura. In Italia l’Amiga 500 venne commercializzato dal maggio 1987 al dicembre 1992 inizialmente con un prezzo di lancio di 1.121.000 lire

L’Amiga 500 è stato molto popolare in tutto il mondo grazie al costo contenuto, a un vasto parco software in parte ereditato dall’Amiga 1000 e alle capacità multimediali straordinarie per l’epoca nella sua categoria di computer casalingo. L’Amiga 500 originale si dimostrò il modello più venduto della serie Amiga di Commodore, riscuotendo particolare successo in Europa.

Il ritorno

Fu un modello assai popolare i più giovani, con il suo uso più noto sia stato quello di macchina per videogiochi, date le sue caratteristiche grafiche e sonore avanzate. Amiga 500 vendette 6 milioni di unità in tutto il mondo. E adesso è pronto a tornare.

E il rientro è proprio imminente, perché dovrebbe avvenire già nei primi mesi del nuovo anno ormai alle porte. L’Amiga tornerà in formato non tascabile, ma certamente ridotto. Si chiamerà THEA500 Mini e sarà un omaggio al famosissimo personal computer a 16 bit degli anni ’80/’90. Il sistema sarà ispirato alla versione del 1987 dell’Amiga 500, che presentava una CPU a 16/32 bit, 512 Kb di RAM e una serie di chip personalizzati per produrre audio e video di prim’ordine.

Il sistema sarà fornito con il mouse a 2 pulsanti che rimanda inequivocabilmente al mouse originale delle vecchie Amiga e il gamepad a 8 pulsanti. Non vediamo l’ora!