Fiordaliso, la perdita che ha lasciato il segno: “Sordo, cieco e non camminava più…”

Fiordaliso è una delle cantanti più conosciute in Italia. Anche la sua vita non è sempre stata perfetta, come ha raccontato in un’intervista televisiva.

Marina Fiordalisa ha una lunga carriera alle spalle nel mondo dello spettacolo e più in particolare come cantautrice. E’ nata a Piacenza il 19 febbraio 1956. Non è sposata ma ha due figli; il primo nato quando lei aveva soli quindici anni, con il padre (con cui ebbe un matrimonio) del suo primo bambino che la picchiava.

Per fortuna, però, riuscì ad uscire da quella situazione più forte che mai. Ha avuto anche un secondo figlio, Paolino Tonoli, nato nel 1989. Il suo più grande successo in assoluto è la canzone Non voglio mica la luna che la fece balzare ai vertici delle classifiche musicali in Italia, Spagna e America latina; in seguito la canzone diventa popolare pure in Germania, Svizzera, Francia ed in tutti i paesi nell’Europa dell’Est.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Zucchero a Roma, il secco no di Papa Francesco | La reazione del cantante è immediata

Tanto successo che si porta dietro ancora oggi in una carriera che non sembra finire davvero mai. Non sempre tutto bene però è andato alla cantante piacentina, che si è raccontata in televisione evidenziando anche una tragedia che l’ha colpita da molto vicino.

Fiordaliso, una sofferenza indimenticabile: il suo ricordo del fratello

A Storie Italiane, in una puntata del 2019, è andata in scena anche Fiordaliso in qualità di ospite speciale. La cantante ha parlato di un momento molto complicato della sua vita riguardante la scoperta di una malattia incurabile di uno dei suoi fratelli.

Si tratta di Leonardo, che fu colpito da un tumore al cervello in giovane età. La famiglia ha cercato di donargli le cure migliori possibili, senza però riuscire ad evitare ultimi quattro anni di vita a dir poco infernali. Non riusciva infatti più a camminare ed era diventato cieco e sordo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Riconoscete questa bambina così dolce? Oggi è davvero rock ed è una cantante famosissima

Una situazione talmente terrificante che portò la stessa Fiordaliso a chiedere ai medici di evitargli altre sofferenze, ritenendo insopportabile una situazione del genere. Un male, il cancro, che si conferma deleterio sia per chi lo soffre che per chi ama il malato.