Fiorello, la desolazione vissuta dallo showman | “Avevo un groppo in gola..”

Il lockdown ha messo a dura prova molti di noi e i personaggi famosi non hanno fatto eccezione. Ne sa qualcosa Fiorello, che ha raccontato il “dramma” vissuto a casa sua.

Il pubblico televisivo è abituato a considerare i personaggi famosi come protagonisti di un’esistenza fatta di agi e comodità, completamente diversi da quella di molti di noi. Questo, però, non è del tutto vero, visto che anche loro si possono ritrovare a vivere lontano dai riflettori problemi che possono incidere sulla loro quotidianità.

A volte alcuni di loro decidono poi di condividere i loro problemi con chi li segue, sia con un post sui social sia attraverso un’intervista proprio perché questo può infondere loro coraggio. E le difficoltà che la maggior parte degli italiani hanno affrontato nel corso del lockdown hanno riguardato inevitabilmente anche i “Vip”. Ne sa qualcosa anche Fiorello, che qualche tempo fa si era lasciato andare a una confidenza inaspettata.

Fiorello e le difficoltà del lockdown: il racconto inaspettato

La quarantena ha messo alla prova un po’ tutti, soprattutto chi aveva una quotidianità particolarmente frenetica ed è stato costretto a metterla da parte almeno per un periodo. Essere costretti a restare tra le mura domestiche è stato inevitabilmente difficile, in modo particolare per gli adolescenti che non hanno avuto la possibilità di frequentare regolarmente i loro coetanei.

Una situazione che ha vissuto in prima persona anche Fiorello, che si sentiva impotente nell’assistere all’abbattimento provato dalla figlia durante il lockdown: “Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l’età più importante e bella della nostra vita” – aveva raccontato lo showman in un’intervista.

E anche il ritorno alla normalità è stato tutt’altro che semplice: “Mia figlia non era più abituata a uscire di casa. Si sentono smarriti.”