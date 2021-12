Covid 19: quarantena o no | Come comportarsi se hai avuto contatti con un positivo

La nuova variante del virus si segnala per una contagiosità elevatissima. Mentre il numero dei positivi aumenta vertiginosamente, tutti si chiedono cosa fare nel caso di un contatto con un positivo. Ecco una semplice guida.

Le feste incombono e Omicron, la nuova variante del virus, rischia di rovinare a tutti.

In caso di contatti con qualcuno che si è poi rivelato positivo può essere necessaria la quarantena. Ma non sempre. Cerchiamo di fare ordine.

Leggi anche -> Dopo due anni di pandemia arriva l’inquietante sospetto: non si lavora per debellare il Covid, ma…

Contatti a basso rischio: no quarantena

I contatti a basso rischio sono quelli di breve durata: meno di 15 minuti. All’aperto oppure al chiuso ma ad una certa distanza (per esempio oltre i due posti di distanza in un aereo),

In questo caso il Ministero della Salute non richiede nessuna quarantena.

Siccome la prudenza non è mai troppa è comunque sicuramente meglio tenere sotto controllo i sintomi, e fare un tempone nei giorni successiva.

Leggi anche -> Luca Ward, una lotta contro il tempo per curare la figlia | Il Covid ha rallentato tutto

Vaccinati e contatti stretti: quarantena di 7 giorni

Un contatto stretto è quello che avviene con una persona positiva che è stata a breve distanza (un metro o meno) per 15 minuti o più, ancora di più se al chiuso. Per chi ha completato tutte le vaccinazioniè prevista una “quarantena breve” di “soli” 7 giorni

Leggi anche -> Skin, il matrimonio rimandato per il covid, la gravidanza no: diventa mamma a 54 anni

Se non sei vaccinato e hai un contatto stretto: quarantena 10 giorni

Per chi non è vaccinato i tempi di quarantena si allungato, Chi è stato a contatto stretto (più di 15 minuti a stretta distanza, oppure un contatto fisico come una stretta di mano) è prevista una quarantena di 10 giorni. Sono tempi più lunghi, perché gli studi hanno evidenziato una minore resistenza e un più lungo decorso della malattia per i non vaccinati.

Cos’è la quarantena

La quarantena è l’assenza di contatti con qualsiasi altra persona: in sostanza si tratta di stare da soli in casa, in una stanza. I pasti si possono ricevere alla porta ma senza nessun tipo di contatto fisico e di avvicinamento agli altri membri della famiglia.

La quarantena serve a monitorare la comparsa di sintomi. O in altre parole a proteggere gli altri da un possibile contagio, mentre si aspetta di capire se siamo malati oppure no.

Leggi anche -> Astra Zeneca e la terza dose: ecco la notizia che milioni di italiani aspettavano

Monitorare sintomi, temperatura, sono sempre condizioni necessarie

Sono norme semplici ma vanno seguite scrupolosamente, per la sicurezza di tutti. Dal rispetto della nostra quarantena può dipendere la vita di altri, e magari dei nostri cari.

Sono cose che valgono più di un cenone di Natale.