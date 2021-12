Ilary Blasi, sapete quanto guadagna? Cifre da capogiro

Riuscire a entrare nel cuore del pubblico non è semplice, ma Ilary Blasi ci è riuscita appieno. E anche a livello di guadagni ha poco da invidiare al marito Francesco Totti.

Una coppia per essere duratura deve certamente mettere da parte invidie di alcun tipo e condividere sia i momenti belli sia quelli difficili vissuti dal partner. Applicare questo concetto nella realtà può però essere tutt’altro che semplice ed è per questo che non mancano i casi di chi, pur avendoci provato, decide poi di prendere strade diverse. Non mancano però le eccezioni, che coinvolgono sia personaggi che fanno lo stesso lavoro sia altri che hanno intrapreso carriere differenti.

Tra gli esempi di coniugi legati ormai da tantissimi anni e abituati a sostenersi a vicenda ci sono certamente Ilary Blasi e Francesco Totti. Lei, infatti, è mancata raramente allo stadio in occasione dei suoi impegni con la Roma, mentre lui l’ha spesso seguita dietro le quinte. Impossibile poi non ricordare quando il “Pupone” era seduto in prima fila all’Ariston quando lei conduceva il Festival di Sanremo.

Ilary Blasi e Francesco Totti: una coppia di successo nella vita e nel lavoro

Pur vantando ormai una carriera lunga e di successo (sarà ancora lei a condurre “L’Isola dei Famosi”, Ilary Blasi non ama essere protagonista di pettegolezzi di alcun tipo. In più di un’occasione, infatti, lei ha ribadito di non volere il successo a tutti i costi ed è arrivata anche a rinunciare a proposte professionali interessanti pur di non trascurare la famiglia.

Questo modo di agire la porta così a scegliere con cognizione quali trasmissioni accettare e quali no, consapevole di non voler ricercare le luci della ribalta a tutti i costi. E’ impossibile sapere con precisione quali siano i suoi guadagni, ma da quanto trapela non sono poi di molto inferiori rispetto a quelli dell’amore della sua vita, Francesco Totti, abituato a ingaggi da capogiro nel corso della sua carriera da calciatore.

Sulla base delle ultime indiscrezioni, l’avventura alla guida del “Grande Fratello Vip” le avrebbe fruttato circa 650 mila euro, pari a 50 mila euro a puntata. A questo si aggiungono poi i guadagni per i diritti di immagine, sponsorizzazioni e pubblicità sui social. Una dimostrazione di come sia importante quindi privilegiare innanzitutto la qualità degli incarichi e non tanto la quantità.