Giorgio Tirabassi, ha rischiato di morire, operato d’urgenza | Vediamo come sta oggi

Uno degli attori più noti in Italia. Soprattutto per quanto concerne le fiction televisive. Giorgio Tirabassi ha oggi 61 anni ed è un attore molto prolifico. Non c’è praticamente serie televisiva o fiction in cui non sia nel cast. In un recente passato, però, se l’è vista molto brutta.

La carriera di Giorgio Tirabassi

Per lui, comunque, anche diverse interpretazioni al cinema. Debutta, addirittura, in un film di Tinto Brass, “Snak Bar Budapest”. Ma i titoli più noti sono “Il branco” e “L’ultimo Capodanno” di Marco Risi, “La cena” di Ettore Scola” e “Romanzo di una strage”.

E’, però, la televisione a dargli la maggiore notorietà. Per lui, interpretazioni in “Ultimo”, ma anche il ruolo del giudice Paolo Borsellino nell’omonima fiction. Certamente, però, il ruolo più longevo è quello interpretato nella fortunata serie televisiva “Distretto di Polizia”.

Nel 2011 ha vinto il “Ciak d’oro” per l’interpretazione in “La pecora nera”.

Il malore

Come detto, il popolare attore ha rischiato davvero tanto. Tutto accade poco più di due anni fa, alla fine del 2019. Il 1º novembre 2019 accusa infatti un malore, probabilmente un infarto, durante la presentazione presso la sala congressi del comune di Civitella Alfedena (AQ) del suo ultimo film, “Il grande salto”. Soccorso dai sanitari del 118 di Castel di Sangro è stato trasportato nell’ospedale di Avezzano.

Ore di apprensione, anche per i familiari di Tirabassi. La notizia fa il giro di tutti i quotidiani online. L’attore, operato d’urgenza con un intervento di angioplastica coronarica, rimane in osservazione presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica ed Emodinamica per alcuni giorni, fino alle dimissioni del 7 novembre.

Da quel momento, la vita di Giorgio Tirabassi è cambiata. E’ stato lo stesso attore a dichiarare di aver smesso di fumare e di aver deciso di operare una vita più salutare. A cominciare dall’attività fisica, che prima era molto ridotta anche a causa degli impegni.