Luca Laurenti, spiazza tutti con una rivelazione sconvolgente: “Se mia moglie mi tradisse..”

Luca Laurenti è famoso principalmente per il suo rapporto lavorativo e di amicizia con Paolo Bonolis. Anche perché della sua vita si sa poco o nulla, anche se le cose adesso potrebbero cambiare.

Luca Laurenti è un’artista con i fiocchi. Famoso soprattutto per essere grande amico e collaboratore di Paolo Bonolis, con cui lavora da oltre 20 anni al suo fianco, ha realizzato tutto quello che poteva desiderare nella sua vita.

Dal 1994 è sposato con Raffaella Ferrari; i due hanno avuto due figli, Andrea e Gabriele. Grazie a lei, Luca ha raggiunto una stabilità emotiva ed una felicità che forse quando si sono conosciuti non immaginava neanche di poter ottenere.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Addio a Luca Laurenti, non lo vedremo più lì | Scoppiata la coppia con Bonolis, le indiscrezioni sul sostituto

Non parla spesso della sua vita privata, ma quando lo fa appare chiaro che la loro relazione è ciò di più prezioso per il partner e amico di Bonolis. Ma cosa accadrebbe, ad esempio, se Laurenti scoprisse di essere stato tradito? La sua risposta, relativa ad una possibile relazione clandestina di sua moglie, è a “doppia interpretazione”.

Luca Laurenti, se venisse tradito… la sua doppia risposta

Luca Laurenti condivide lo stesso tetto con sua moglie, l’avvocato Raffaella Ferrari, dal 1994. Una storia d’amore, la loro, che non ha soltanto dato la vita ai loro due figli, ma anche rafforzato un rapporto già di per sé bellissimo. Ma se venisse tradito dalla donna della sua vita, come reagirebbe? Il conduttore televisivo si è espresso in due modi diversi a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Luca Laurenti: la terribile malattia che lo ha messo fuori gioco | Raccontata dal suo più grande amico

Entra in casa, la vede a letto con un’altra persona e diventa geloso in maniera assolutamente esagerata… oppure si mette in mezzo e contribuisce al piacere della sua Raffaella. Per Laurenti, infatti, il primo atteggiamento è tipicamente violento, mentre il secondo contribuisce a moltiplicare l’amore. Lui, che rispetta il piacere del suo partner, dimostra così di condividere qualsiasi scelta faccia sua moglie. Ad ogni modo, viene difficile pensare ad uno scenario del genere per i due che hanno un così consolidato e solido rapporto.