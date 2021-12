Gianni Sperti non ha fatto coming out | “Mi corteggiano uomini e donne in modo molto hard”

Che una popolare figura dello spettacolo NON faccia coming out è già in sé una notizia. Ma dietro la non-dichiarazione di Gianni Sperti c’è molto di più.

Gianni Sperti lo ha detto chiaramente. “Non amo i coming out forzati”. E benché nessuno lo stesse forzando ad alcunché, ha fatto sicuramente bene a disegnare una siepe di rovi intorno alla sua privacy.

C’è bisogno di presentarlo? Sperti è uno dei corpi e volti più popolari della Tv. Per lungo tempo ballerino nei programmi di Maria De Filippi oggi è diventato opinionista, sempre in un programma della De Filippi: “Uomini e Donne”, dove i suoi siparietti con Tina Cipollari divertono e un po’ fanno pensare, tenendosi sul difficile confine tra intrattenimento sofisticato e pecoreccio lancio di biancheria intima sporca.

Cresciuto a Bitonto, Sperti sviluppa la sua dimensione artistica in un programma di Carmen Russo su Canale 5 per poi crescere ballando in diversi varietà, sia domenicali che infrasettimanali. Qui conosce Paola Barale: colpo di fulmine. I due si sposano rapidamente ma altrettanto rapidamente divorziano. Le ragioni non sono note, o meglio fanno parte della dimensione privata che Sperti così ostinatamente difende.

Preso sotto la sua ala protettrice da SuperMary De Filippi, che ne individua il talento danzante e il magnetismo sensuale, Gianni balla e balla, finché non assurge alla sua corte nel ruolo di opinionista.

Opinionista, nel senso che si scambia animatamente opinioni con Tina Cipollari a proposito delle vie più appropriate per portare al successo i maldestri tentativi di imbrocco che rappresentano l’ossatura di “uomini e donne”: uno dei programmi più trash e più cult d’Italia.

Di maldestri (o sagaci, ma questo lo saprà lui) tentativi di imbrocco Gianni Sperti deve essere un esperto. E questo lo apprendiamo sempre da lui.

Mentre difendeva ostinatamente la sua privacy, Sperti ha voluto rivelare (ma va da sé, non in modo forzato) di essere oggetto di corteggiamento serrato “sia da parte di uomini che di donne”.

La sfera intima inviolabile

La curiosità dell’intervistatore era legittima. Alla domanda su quale dei due generi prevalesse tra i suoi pretendenti, Sperti ha opposto un muro invalicabile.

“In eguale misura” ma, sempre difendendo la sua privacy dall’occhio indiscreto dei media ha voluto aggiungere: “e spesso in modo parecchio hard”.

Non saremo certo noi a voler sapere cosa Sperti riceva in mailbox (o altrove) e da chi.

“Certe cose devono rimanere nella sfera privata”. Ha detto Sperti. Come non essere d’accordo?

Gay, metrosexual o plain vanilla? No comment. La fortezza che Gianni Sperti ha posto intorno al suo privato resterà inespugnabile.