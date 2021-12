Giulia De Lellis, la sua più grande paura | “Mi sono scoperta molto ansiosa..”

Non ci aspettavamo potesse essere questo ciò che più teme la bella Giulia. Ma, di certo, non si può dire che sia l’unica a temerlo

Sì, spaventa proprio tutti. Anche chi è giovane. Chi è abituata a mostrarsi sempre sorridente e in piena forma. Ebbene sì. Spaventa anche Giulia De Lellis. In questo momento storico è la sua più grande fobia.

La carriera di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis. Sì, avete capito bene. Giovanissima, appena 25enne. E’ diventata famosa grazie al programma “Uomini e donne”. Da quel momento è cresciuta tantissimo, soprattutto sui social. Scegliere lei potrebbe significare garantirsi un’ampia fetta di pubblico giovanile tra gli spettatori.

Una delle opere principali della sua carriera è fin qui il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Debutta come attrice nella web serie Una vita in bianco, distribuita sulla piattaforma online Witty TV e nel 2021 partecipa al film di Michela Andreozzi Genitori vs influencer.

Nel 2021 viene scelta per condurre la prima edizione italiana del reality Love Island, in onda su Discovery+. Insomma, la sua carriera è in grande ascesa. E i più snob possono considerarla un po’ superficiale e frivola. In realtà, la fobia della giovane Giulia è molto seria.

La fobia di Giulia De Lellis

Non ci aspettavamo potesse essere questo ciò che più teme la bella Giulia. Ma, di certo, non si può dire che sia l’unica a temerlo. I mesi che stiamo vivendo hanno infatti fiaccato tutti. Talvolta nella salute fisica, ma, certamente, nello spirito.

E anche l’ex di “Uomini e donne” non è rimasta indifferente al periodo. Soprattutto nei primi mesi della pandemia da Covid-19, infatti, l’influencer era davvero spaventata. Non solo mascherina, ma anche guanti. D’altra parte, prevenire è meglio che curare.

E la bella Giulia ammette di essere un po’ “fifona” su questi temi: “Sono una super ansiosa, sarà anche un esempio sbagliato in questi giorni, in questi momenti quando succedono queste cose, mi dispiace ma io sono veramente ipocondriaca. Capitemi, scusatemi”.