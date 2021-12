Maddalena Corvaglia, grande preoccupazione | Momenti passati in reparto di cardiochirurgia

Cappellino da babbo natale, ma sguardo malinconico. Perché? Lo capiamo scorgendo meglio la foto pubblicata su Instagram

Festività natalizie molto tristi e malinconiche per la bella Maddalena Corvaglia. L’ex velina ha condiviso tramite Instagram la propria preoccupazione. Probabilmente uno dei natali più brutti della sua vita.

La carriera di Maddalena Corvaglia

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1980, a 17 anni partecipa a Miss Italia. E’, però, “Striscia la notizia” a darle la notorietà. E’ lei, infatti, la “velina bionda” dal 1999 al 2002 della fortunata trasmissione ideata da Antonio Ricci. La coppia formata con la mora Elisabetta Canalis è probabilmente la più nota di “Striscia”.

Finita questa esperienza, la carriera di Maddalena Corvaglia prosegue a gonfie vele con ruoli importanti in famosissime trasmissioni Mediaset. E’ per esempio inviata speciale di Alberto Castagna nel programma “Stranamore” e co-conduttrice de “La Domenica del Villaggio” con Davide Mengacci. Non solo televisione per lei, dato che diventa una delle voci di R101 e nel 2011 Maddalena è anche nel video della canzone “Stammi vicino” di Vasco Rossi, terzo successo estratto dell’album “Vivere o niente”. Nel 2007 posa per il calendario sexy della rivista Max. Dal 2016 al 2018 conduce “Paperissima Sprint”, su Canale 5.

Natale in ospedale

Come detto, questo Natale 2021 non sarà ricordato con gioia dalla bella Maddalena. E’ stata la stessa ex velina a condividere con i suoi tanti fan su Instagram cosa sta accadendo nella sua vita.

Cappellino da babbo natale, ma sguardo malinconico. Perché? Lo capiamo scorgendo meglio la foto. Oltre alla bella Maddalena, il contesto non sembra essere dei migliori. E lo conferma la stessa conduttrice: “Sono al San Raffaele, dove mia mamma è ricoverata da un po’ di giorni. Ha subito un intervento di sostituzione della valvola aortica, è da pochi giorni uscita dalla terapia intensiva ed il nostro Natale, dopo 20 anni in Puglia, per la prima volta lo trascorriamo a Milano, nel reparto di cardiochirurgia del San Raffaele. Insieme a medici ed infermieri che, a loro volta in questo giorno speciale, fan dei loro pazienti le loro famiglie”.

Non possiamo che fare i migliori auguri a Maddalena e alla sua mamma.