Semi di zucca, gli inaspettati benefici | Aiutano il cuore e tengono sotto controllo il colesterolo

Buoni, piccoli, divertenti. I semi di zucca sono uno snack dei nostri nonni sempre gustoso da riscoprire. Ma sono anche un prezioso aiuto per la nostra salute.

Cominciamo dalla fine: i semi di zucca hanno proprietà preziose che aiutano il cuore e tutto l’apparato cardiocircolatorio e agiscono anche in modo benefico sui centri del riposo.

Il modo più semplice è assaggiarli crudi. Ma per trasformarli in un gustosissimo e salutare snack basta tostarli un po’ e salarli. Non troppa temperatura, per non distruggere le loro proprietà benefiche. Non troppo sale, specialmente se si soffre di ipertensione. E la salute è servita con piacere.

Vediamo le loro proprietà: prima di tutto favoriscono il riposo grazie a un ingrediente dal nome misterioso: il triptofano, che aiuta a produrre serotonina. La responsabile dei nostri sonni tranquilli.

I semi di zucca inoltre contengono magnesio, che fa bene al cuore e aiuta a concentrarci e Omega 3, l’acido grasso essenziale dalle numerosissime proprietà tra cui quello di coadiuvare dell’ipertrofia benigna della prostata.

Si potrebbe chiedere di più a dei semplici semi? Sì: ad esempio l’alto contenuto di zinco, anch’esso utile per proteggere la prostata. E di ferro: i semi di zucca sono il primo degli ingredienti vegetali indicati quando c’è da sostenere il tasso di ferro del sangue.

Quest’ultima è un’esigenza molto diffusa specialmente tra le donne, che traggono vantaggio dai semi di zucca sia in caso di mestruazioni particolarmente abbondanti (che tendono ad abbassare il livello di ferro) che in gravidanza.

Un’altra preziosa caratteristica dei semi di zucca è quella di aiutare a controllare i livelli di colesterolo, specialmente quello cattivo. Ci sono poi le proprietà antinfiammatorie e la capacità di prevenire gonfiori e irritazione, senza i pericolosi effetti collaterali che possono avere i medicinali con lo stesso effetto. Ciò è dovuto anche alla capacità dei semi di zucca di regolare il Ph del nostro organismo, alcalinizzandolo. Un effetto decisamente prezioso, che condividono con altri vegetali che è bene introdurre nella nostra dieta.

Un’idea per provare i semi di zucca.

Prendete i semi di una zucca intera, teneteli a bagno in acqua per 30 minuti e lavateli bene dai residui di polpa. Una volta ben asciutti distribuiteli su una teglia, protetta da carta forno e passateli in forno a 150 gradi per circa 45 minuti. Non c’è bisogno di utilizzare temperature più alte. Lasciateli freddare e non resta che gustare questi piccoli semi, che possono dare un aiuto così grande alla vostra salute. E lo fanno con tantissimo gusto!