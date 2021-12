Claudia Gerini, avete mai visto la figlia avuta con Federico Zampiglione? E’ bellissima come la madre

Claudia Gerini e Federico Zampaglione sono stati insieme più di dieci anni. Nonostante la loro storia sia finita, entrambi sono felici del frutto della loro unione.

Claudia Gerini non ha bisogno di molte presentazioni. Dalle prime apparizioni a Non è la Rai poco più che bambina, è cresciuta sino a diventare un attrice di successo.

Da donna che non nasconde il suo fascino, molte sono le storie d’amore che le sono state attribuite.

Scandalosa quella con Boncompagni, (lei era appena maggiorenne, Boncompagni aveva 40 anni in più), ma si sa che il regista/produttore aveva una passione per le adolescenti.

La Gerini afferma che sia stato un rapporto alla pari, ma con quarant’anni di differenza e “l’esperienza” di Boncompagni è abbastanza improbabile che ciò fosse vero. Ma tant’è, la maggiore età c’era con buona pace di benpensanti e genitori.

Le si attribuisce anche un flirt con Carlo Verdone, mai negato. E poi c’è stato il matrimonio con un dirigente finanziario da cui ha avuto la sua prima figlia, Rosa.

Il matrimonio, però, dura appena due anni.

Dopo poco incontra il leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione. Non si sposeranno mai, ma la loro unione dura più di dieci anni.

I due hanno avuto una figlia, Linda.

Le ragioni della fine

Sono stati una coppia ammiratissima, la gioia di fan e fotografi. Entrambi nello spettacolo, hanno fatto anche dei film insieme, Nero bifamiliare e Tulpa, con Zampaglione come regista.

Ad un certo punto le loro differenze sono emerse fino a spegnere la passione. Ormai avevano preso due direzioni diverse, ma si sono lasciati senza strappi o tradimenti.

Il loro rapporto è rimasto ottimo, tanto che Claudia è stata invitata alle nozze del suo ex con Giglia Marra.

I due si sono poi ritrovati per festeggiare il compleanno della figlia, Linda, che nel frattempo è cresciuta, ha dodici anni e si appresta a rivaleggiare in beltà con mamma. La ragazza ha già recitato in piccoli ruoli accanto a Claudia e suona il pianoforte cantando con il papà.

Avere genitori nello showbiz aiuta.

Sui social, Federico e Claudia sono stati prodighi di immagini di un padre ed una mamma orgogliosi della loro ragazza, anche se non sono più una coppia.