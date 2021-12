Ornella Muti, le dichiarazioni shock sulla relazione con Celentano | “Non era felice con lei..”

Il grande pubblico la ricorda anche e soprattutto per alcuni film con Adriano Celentano, con cui si vociferò di una relazione

Per diverso tempo si è parlato del loro presunto flirt. Una di quelle leggende metropolitane, come ve ne sono tante nel mondo dello spettacolo. Parliamo ovviamente del rapporto tra la bella Ornella Muti e Adriano Celentano. L’attrice ha fatto alcune rivelazioni interessanti sull’attore e cantante.

La carriera di Ornella Muti

Tra gli anni ’70 e ’80 è stata un sogno erotico per tantissimi italiani. Oggi è da tempo scomparsa dagli schermi.

Il suo vero nome è Francesca Romana Rivelli. Ha 66 anni. Nella sua carriera ha lavorato con i registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano: da Damiano Damiani a Mario Monicelli, passando per Dino Risi, Carlo Verdone e Paolo Virzì. Per lei collaborazioni internazionali anche con John Landis e Woody Allen.

Ovviamente il grande pubblico la ricorda anche e soprattutto per alcuni film con Adriano Celentano, con cui si vociferò di una relazione. Ma ha lavorato anche insieme ad altri mostri sacri della comicità italiana, come Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui due “Nastri d’argento” consecutivi come miglior attrice protagonista, nel 1988 e nel 1989.

Ornella Muti ha tre figli: la più grande e la più famosa è Naike Rivelli, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità.

“Non era felice”

Abbiamo detto del presunto flirt con Celentano. Ogni tanto alcune mezze ammissioni. Ornella Muti ha affermato che quella con Celentano sarebbe stata “l’unica infedeltà della sua vita”. Il periodo sarebbe quello dei vari film girati dai due insieme. In particolare, “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”. Oggi, dunque, Ornella Muti fa alcune rivelazioni molto interessanti sul Molleggiato. Proprio lei che, soprattutto in passato, lo ha conosciuto molto bene.

“Celentano si sentiva solo, Claudia Mori aveva un altro” ha detto Ornella Muti nel corso di un’intervista. Sulla presunta relazione, peraltro, si è scagliata anche la stessa Naike Rivelli: “Tirare fuori gli scheletri dagli armadi, dopo anni e anni di silenzio, senza consultarsi con i diretti interessati, è di cattivissimo gusto”.