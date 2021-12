Simona Ventura: “..la malattia mi ha segnato tanto…” | Il triste bilancio della conduttrice

Oggi 56enne, torinese doc e tifosissima del Torino. Simona Ventura è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano.

Essendo una delle donne più famose e apprezzate della televisione italiana, Simona Ventura vanta sui social tantissimi followers. Con cui spesso interagisce. E che vengono aggiornati rispetto alla sua vita e alla sua attività professionale. Anche per la fine dell’anno, Simona ha deciso di comunicare qualcosa ai suoi fan.

La carriera di Simona Ventura

Oggi 56enne, torinese doc e tifosissima del Torino. Simona Ventura è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Vanta una lunga carriera alle spalle. Sia in RAI, che in Mediaset. La sua passione per il calcio l’ha portata a una specializzazione in quel settore. Sia per quanto concerne i programmi giornalistici, sia per quanto riguarda quelli di intrattenimento. La sua prima, grande, notorietà, infatti, arriva con la collaborazione con la “Gialappa’s Band” su Mediaset. Ma per dieci anni ha condotto “Quelli che… il calcio”, su Rai 2.

Il successo la porta a condurre il Festival di Sanremo 2004, diventando la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Negli ultimi anni, la conduzione di alcuni reality show, come “L’Isola dei famosi”.

I momenti da ricordare

Tempo di bilanci per Simona Ventura. Tutti noi li facciamo. Soprattutto quando un anno sta per andare in archivio. Un altro anno difficile, scandito dalla pandemia da Covid-19. Per questo, Simona parla di momenti belli e altri meno belli.

Una sequenza di immagini e video, pubblicati su Instagram. Dove la brava conduttrice condensa in poche immagini il suo 2021. Ricorderà certamente l’assoluzione ottenuta, alcuni mesi fa, dopo anni di processo per reati finanziari.

Insomma, come quasi tutti gli anni, anche il 2021, seppur difficile, porta con sé alcune pagine positive. Come scrive anche Simona Ventura nel messaggio di accompagnamento alle immagini: “In questo 2021 che tra pochi giorni finirà, ho avuto tanti momenti belli o difficili da ricordare… Li ho voluti mettere in fila da qui al 31 dicembre, poiché, oltre che a non dimenticarli, mi hanno tutti insegnato qualcosa!”.