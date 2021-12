Elisabetta Gregoraci, altro che febbre… Questo è vero amore! L’ex di Briatore lo sbandiera sui social

Vacanza in famiglia con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. I dolci e profondi pensieri della showgirl.

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze di Natale in Kenya, a Malindi. Un viaggio in famiglia, con l’ex marito Flavio Briatore e con il figlio, 11enne, Nathan Falco. Ma non è un viaggio come tutti gli altri. La bella Elisabetta ha un legame viscerale con l’Africa.

La carriera di Elisabetta Gregoraci

La 41enne showgirl ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente è sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Nata a Soverato, in Calabria. Elisabetta Gregoraci non ha mai rinnegato le proprie origini.

Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico. In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci:Ci ha fatto prendere un grande spavento” | La preoccupazione per l’ex marito

Il viaggio in Kenya

Nonostante ciò, i rapporti con l’ex marito sono buoni. Tanto da decidere di partire insieme per le vacanze natalizie. Destinazione: Malindi, Kenya, dove Briatore ha anche un resort dal nome, guarda un po’, Billionaire. Non aspettatevi di vedere però feste e sfarzo nei post pubblicati su Instagram da Elisabetta Gregoraci.

La bella showgirl, infatti, si mostra quasi esclusivamente con il figlio Nathan Falco. E si lascia andare anche a teneri e profondi pensieri: “Era da tanto tempo che non tornavo in Kenya, Paese a cui sono da sempre molto legata. Non parlo spesso del legame che ho con questo posto e il suo popolo, pero ‘mi sento molto vicina a loro e non gli ho mai fatto mancare il mio aiuto” scrive pubblicando alcune foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cambiamento inaspettato per Elisabetta Gregoraci | Dopo tanti anni è stata costretta a farlo

Elisabetta mostra di provare un amore profondo per l’Africa e, in particolare, per il Kenya: “Le persone che si occupano degli orfanotrofi e delle scuole qui vicino a Malindi sono degli esseri speciali così come i bimbi che vengono accuditi. Per non parlare delle bambine, che sono quelle più emarginate e discriminate soprattutto a livello scolastico, a cui ho da sempre dato un aiuto per la loro istruzione e sono costantemente nei miei pensieri”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci distrutta dalla malattia che ha colpito un pezzo della sua vita: Non può essere operata..

L’Africa, peraltro, è tra i luoghi maggiormente colpiti dal Covid, anche a causa del fatto che lì i vaccini non sono arrivati. O sono arrivati in minima parte. Da qui, infine, l’ultimo pensiero di Elisabetta Gregoraci: “Purtroppo a causa del Covid non posso andare a visitare le strutture, perché sarebbe pericoloso per loro e per me, ma so che stanno bene percepiscono il mio amore ed e ‘la cosa più bella”.