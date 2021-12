Enrico Ruggeri scatena la polemica sul green pass: “…insultato su tutti i fronti..”

Un percorso musicale iniziato da giovanissimo, negli anni ’70. Tanti successi e, recentemente, alcune polemiche feroci.

Ha saputo spaziare vari tipi di musica. Dal prog al rock, fino alla musica più leggera. Artista eclettico, Enrico Ruggeri. Recentemente, però, è rimasto invischiato in una feroce polemica. L’argomento, neanche a dirlo, è il Covid.

La carriera di Enrico Ruggeri

Un percorso musicale iniziato da giovanissimo, negli anni ’70. Sono quelli gli anni del prog rock. Nel 1987 Enrico Ruggeri si presenta a Sanremo con Gianni Morandi e Umberto Tozzi (sodalizio nato nell’ambito del progetto benefico della Nazionale italiana cantanti). Il loro brano “Si può dare di più” vince la manifestazione. Nella sua carriera anche il premio della critica a Sanremo con “Quello che le donne non dicono” cantata da Fiorella Mannoia.

Al culmine del successo, nel 1993, Ruggeri conquista per la seconda volta il Festival di Sanremo con il brano rock, “Mistero”. Nel 1986 sposa Laura Ferrato, da cui divorzierà nel 1994, quando conosce l’attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò. Dal matrimonio con la Ferrato è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, anch’egli cantante, ora conosciuto come Pico Rama, mentre dalla relazione con la Mirò sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara.

La polemica

Nelle ultime settimane, il celebre cantante ha scontentato un po’ tutti. Succede quando ci si occupa di Covid. Il nostro Paese vive una così grande divisione sociale su questo tema che chiunque può incappare in questo tipo di accidenti.

Qualche tempo fa, infatti, il cantautore aveva annunciato che il suo concerto a Genova si sarebbe svolto senza obbligo di green pass ma che tutti prima si sarebbero dovuti sottoporre a tampone gratuito prima di entrare allo spettacolo. Una misura in contrasto con le normative vigenti.

Si sono arrabbiati tutti. Ed Enrico Ruggeri lo ha fatto notare con un tweet. “Riuscire a beccarsi insulti da ambedue le fazioni solo per aver difeso diritti e cercato soluzioni. Forse fanno bene quelli che tacciono e non prendono mai una posizione, se non per correre in soccorso dei vincitori”.