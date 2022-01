Giusy Ferreri operata d’urgenza, la rivelazione shock: “Ho una malattia grave, potevo morire…”

Giusy Ferreri è fra le cantanti più conosciute e famose di tutta Italia. Anche lei però ha dovuto affrontare momenti difficilissimi come ha svelato di recente.

Giusy Ferreri, nata a Palermo il 18 aprile 1979, è una cantante italiana di grandissimo successo. Non lo ha raggiunto subito, dato che ha avuto svariate esperienze musicali sia come membro di una band che come solista.

Ma alla fine il successo è arrivato nel 2008 quando partecipò alla prima edizione italiana del talent X Factor. Come dicevamo, ha ottenuto svariati riconoscimenti per le sue doti canore, tra cui il premio internazionale European Border Breakers Awards.

Ha partecipato anche a tre edizioni del Festival di Sanremo ed a cinque Summer Festival. Detiene inoltre tre record: è la cantante lanciata da un talent italiano con più copie di album e singoli nel mondo, oltre due milioni.

E’ anche quella rimasta più a lungo al primo posto della classifica italiana dei singoli ed è l’unica, insieme a Baby K, ad aver ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale.

E’ legata sentimentalmente al geometra Andrea Bonomo dal 2008; la coppia ha una figlia, Beatrice, nata nel 2017.

Giusy Ferreri, la malattia per cui ha rischiato la vita: “Ce l’ho ancora oggi”

Giusy Ferrari, una carriera straordinaria ed una vita privata che l’ha resa una donna felice ormai da anni. Ma non è sempre andato tutto liscio come l’olio.

Di recente, la cantante ha infatti dichiarato di soffrire di una brutta malattia, per la quale ebbe una diagnosi già in tenera età a soli otto anni.

Si tratta della sindrome di Wolff Parkinson White, riguarda il cuore ed è congenita. Nei pazienti affetti non c’è una connessione normale fra l’atrio ed il ventricolo, il che porta a diversi sintomi fra i quali le tachiaritmie, vertigini, svenimenti e problemi cardiaci di vario genere.

Ed infatti, mentre si trovava in uno studio di registrazione, ha raccontato che ebbe un attacco improvviso di tachicardia per il quale svenne, ma non prima di aver emesso un gemito seguito da uno spasmo.

I dottori, comunque, all’inizio pensarono che si trattava di un soffio al cuore, molto comune nei bambini e che solitamente sparisce con l’avvento dell’adolescenza.

Così però non fu e di conseguenza fu costretta ad affrontare la malattia a viso aperto ed a sottoporsi ad alcune delicate operazioni chirurgiche.

La seconda in particolare le cambiò, come ammette, la vita per sempre. In seguito ha avuto altre leggere scariche ed un battito accelerato, ma per fortuna niente a che vedere con quanto riscontrato in passato. In ogni caso, non è l’unica persona famosa ad aver rivelato di essere malata.