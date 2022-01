Anche il popolare comico e attore rimane vittima di questo terribile periodo che stiamo vivendo da ormai due anni.

Dimenticatevi quel sorriso sincero e contagioso. Questa volta non è tempo di risate per il famoso comico Max Giusti. Uno degli ultimi post dell’artista, su Instagram, è infatti molto malinconico. Anche lui, come tanti di noi, ha dovuto affrontare le feste natalizie così.

La carriera di Max Giusti

Radio, televisione, teatro, cinema. Non manca nulla nella carriera di Max Giusti. Simpaticissimo con le sue imitazioni e i suoi sketch. Di origini marchigiane e sarde ma cresciuto nel quartiere romano Portuense.

Lavora già dall’inizio degli anni ’90, ma è all’inizio del 2000 che la sua popolarità cresce esponenzialmente. Nel 2001 è tra i conduttori di Stracult, trasmissione in cui apparvero anche Max Tortora ed Éva Henger. Qui acquisì molta popolarità. Ha messo in mostra le sue doti di imitatore in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera, accanto a Gene Gnocchi e Simona Ventura.

Nella sua carriera, diverse trasmissioni televisive tra cui l’ultima, in corso “Guess my age – Indovina l’età” su TV8. Al cinema, invece, lo abbiamo visto in “E adesso sesso”, “Le barzellette”, “Nero bifamiliare” e “Appena un minuto”.

Il bacio attraverso il vetro

Come tanti italiani, anche Max Giusti ha trascorso un Natale in famiglia. O, almeno, avrebbe voluto. Perché, come tanti di noi, anche Max Giusti ha dovuto fare i conti con le normative e le distanze imposte dalla terribile pandemia da Covid-19, che ormai ci affligge da due anni.

Uno dei suoi ultimi post su Instagram è molto malinconico. “Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro è stato dover stare lontano dalla mia famiglia, tutti contagiati dal Covid! Rientrare dal lavoro a Milano e non poterli abbracciare, non poterli aiutare tranne che per portargli la spesa, andare a chiacchierare un po’ con loro dovendo stare a distanza dietro un vetro, non potergli stare vicino come avrei voluto nei giorni delle feste di Natale, dover dormire a Roma in albergo … per me è stata molto difficile!”.

Tocca il cuore il messaggio di Max Giusti. E toccano il cuore le foto pubblicate dallo showman. Lo vediamo, infatti, salutare i suoi familiari attraverso il vetro. Addirittura dare un bacino alla figlia attraverso una vetrata: “So che è accaduto e che purtroppo sta accadendo a molte famiglie, il mio augurio è che presto nessuno debba più vivere queste sensazioni. Non voglio mai più stare separato dalla mia famiglia che è la cosa più importante che ho! Grato che tutto questo sia finito!”.