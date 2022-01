Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis e Laura Cremaschi: la malattia che ha “rovinato” le loro vite

Non potete immaginare che, soprattutto in età giovanile, abbiano affrontato una malattia dura da sconfiggere, e che ha segnato non solo il loro aspetto fisico ma anche quello psicologico.

Donne bellissime e di successo. Ma, chi l’avrebbe detto che, soprattutto in passato, hanno patito una malattia che genera grandi difficoltà. Soprattutto per il genere femminile. Qualche nome: Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti e Laura Cremaschi.

Donne bellissime

Giovanissima, appena 25enne. Giulia De Lellis è diventata famosa grazie al programma “Uomini e donne”. Da quel momento è cresciuta tantissimo, soprattutto sui social. Aurora Ramazzotti, invece, è la figlia del noto cantante Eros Ramazzotti e della bellissima conduttrice Michelle Hunziker. Da qualche tempo Aurora ha iniziato la carriera nel mondo della televisione.

Chi è apprezzatissima, anche sui social, è la bionda Laura Cremaschi. Viso sensuale e forme da urlo per la showgirl che abbiamo conosciuto con Temptation Island e con “Avanti un altro” di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La malattia

Insomma, basta guardare le loro foto per capire quanta bellezza riescano a sprigionare. E anche sui social sono, ovviamente, molto seguite e apprezzate. Eppure, non potete immaginare che, soprattutto in età giovanile, abbiano affrontato una malattia dura da sconfiggere. E che genera tante insicurezze.

Soprattutto per le adolescenti, infatti, sempre prese da mille insicurezze. Anche quando non dovrebbero. E questa malattia contribuisce ad acuirle. Un po’ tutti ne siamo rimasti vittime, soprattutto nell’età della pubertà e dello sviluppo ormonale.

Ebbene sì, l’acne. Le donne che abbiamo menzionato hanno pubblicato, negli anni, foto dove mostrano i segni dell’acne. Una malattia caratterizzata da un processo infiammatorio del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea annessa, chiamata in linguaggio comune “brufolo” o “foruncolo”.

Noi preferiamo ammirarle così. Perché nessuna malattia giovanile potrà scalfire la loro bellezza.