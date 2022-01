Levante, la cantante irriconoscibile nella foto social | Non sembra nemmeno lei

La bellissima cantante Levante, non resiste e posta una foto sui social scatenando l’attenzione di tutti i suoi followers. “Lo faccio per onorare le tradizioni”, ma cosa esattamente? Vediamolo insieme.

Claudia Lagona, in arte Levante, nata a Caltagirone il 23 Maggio 1987, è una cantante, nonché cantautrice e scrittrice italiana, conosciuta soprattutto per aver partecipato al Festival di Sanremo ed al talent show X-Factor.

Dopo la morte del padre si trasferisce a Torino con la madre ed i fratelli, dove negli anni successivi firma un contratto con la l’A&A Recordings Publishing e l’Atollo Records, con il quale registra e pubblica i uso primo brano “Troppodiva”.

Nel 2013 dopo essersi trasferita a Leeds, con l’etichetta discografica registra e pubblica il brano “Alfonso”, che 4 anni più tardi avrebbe preso il titolo di Disco d’Oro.

Questo le permette di iniziare a collaborare con alcuni dei cantautori italiani più famosi come Max Gazzè ed il gruppo dei Negramaro.

Dopo alcuni creazioni artistiche, nel Maggio del 2017 viene ufficializzata la sua partecipazione al talent show X-Factor, dove ha la possibilità di lavorare in qualità di giudice con il rapper Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli.

Nel 2020 partecipa come concorrente al Festival di Sanremo con il suo brano “Tikibombom”, classificandosi al 12esimo posto.

Levante irriconoscibile

La bellissima cantante dal nome esotico, si fa immortalare sui social “senza veli”, pubblicando una foto che ha attirato l’attenzione ed i commenti dei followers.

Levante però, si sarebbe esposta sentimentalmente e non fisicamente come in molti hanno pensato, suscitando tenerezza e commenti dolci.

La foto però non è proprio fresca, infatti è una foto che la ritrae da bambina accanto al bellissimo albero di Natale addobbato in casa.

“Lo faccio per onorare le tradizioni” così la cantante spiega il perché di quella foto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La cantante Levante, ha lasciato tutti senza parole con la sua splendida foto che la riprende da bambina, tutto per la tradizione, che a quanto sembra risulta molto importante per lei.