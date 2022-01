Gessica Notaro, ve la ricordate da giovanissima? La sua presenza in tv era costante | Ecco dove l’avete vista

Il sogno di Gessica Notaro di entrare nel mondo dello spettacolo l’ha portata a partecipare a Miss Italia e ad alcuni programmi televisivi. La sua vita, però, è cambiata definitivamente dopo essere stata aggredita dal suo ex fidanzato: da allora, Gessica è diventata un simbolo di forza e coraggio.

Gessica Notaro è nata a Rimini nel 1989: fin da bambina ha sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo, seguendo le sue tre grandi passioni – il canto, il ballo e gli animali. La sua ambizione l’ha portata a prendere lezioni di equitazione e a partecipare ai concorsi di bellezza, grazie ai quali è riuscita a prendere parte ad alcuni programmi televisivi.

Il momento in cui Gessica ha raggiunto la notorietà, però, è stato segnato da una tragedia: la giovane è apparsa sui quotidiani dopo essere stata aggredita dal suo ex fidanzato, Edson Tavares, il quale ha sfregiato il suo volto con l’acido nel 2017.

Gessica Notaro: dal sogno di diventare famosa all’attivismo

Gessica notaro ha sempre cercato di seguire le sue passioni: da piccola ha iniziato a prendere lezioni di equitazione, con l’obiettivo di diventare una campionessa. Da adolescente è stata eletta Miss Romagna, per poi partecipare all’età di 17 anni a Miss Italia 2007, a Salsomaggiore Terme.

Nonostante non abbia vinto il concorso, la giovane ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo, prendendo parte ad alcune trasmissioni tra cui “Quelli che…” e “Ciao Darwin”. Nel 2011, Gessica ha partecipato alla decima edizione di “Amci” di Maria De Filippi nella categoria canto, senza però riuscire ad entrare al serale. In quell’esperienza, Gessica è stata la compagna di stanza di Diana Del Bufalo, nota attrice e conduttrice, la quale ha espresso la sua vicinanza all’attivista in seguito all’aggressione subita.

Leggi anche>>>Gessica Notaro, una tragedia dopo l’altra le segnano la vita: “le persone non mi riconoscevano..”

Successivamente, Gessica ha deciso di dedicarsi agli animali ed è diventata un’addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Col passare del tempo, ha conosciuto Edson Tavares sul lavoro, con il quale si è fidanzata.

Leggi anche>>>Un 2017 da eroi – Gessica Notaro, l’ex miss che lotta contro il femminicidio

Gessica, dopo aver subito la violenza del suo ex fidanzato, ha deciso di porre fine alla loro relazione e di denunciarlo. Nel mese di gennaio 2017, Tavares si è presentato sotto casa sua, gettandole l’acido addosso. Da allora, il volto di Gessica è rimato sfregiato ed è per questo motivo che utilizza una benda per coprire l’occhio.

Leggi anche>>>Gessica Notaro, sfregiata dall’acido: arriva la sentenza

Il terribile gesto del suo ex fidanzato, legato ad una cultura violenta e sessista, non l’ha fermata: Gessica Notaro ha mostrato tutta la sua forza, superando la sofferenza e diventando un’attivista nella lotta alla violenza sulle donne e personaggio pubblico. Solo l’anno successivo ha partecipato a “Ballando con le stelle”, insieme al maestro Stefano Oradei, e nel 2020 ha sfilato con classe e confidenza sul red carpet del Festival di Venezia.