Siamo abituati a scene di vita vissuta pubblicate dai due. Ma, questa volta, il video postato è davvero incredibile

Sposati da 15 anni. Ma, forse c’è ancora qualcosa che può imparare. O da sopportare. Parliamo di Nicola Carraro, produttore cinematografico ed editore, e la popolare conduttrice Mara Venier.

Nipote del celebre editore italiano Angelo Rizzoli. Un imprenditore che ha fatto la storia dell’editoria del nostro Paese. Prima ancora che all’editoria, Carraro si è dedicato alla produzione cinematografica con la sua Vides S.p.A..

Ma è stato anche assistente del grande giornalista Enzo Biagi assunto alla Rizzoli come direttore editoriale dei periodici. Importante anche la sua attività con la casa editrice Sperling & Kupfler. Nel 2006, dopo un periodo trascorso all’estero, Carraro sposa la popolare conduttrice televisiva Mara Venier.

I due sono molto attivi sui social, dove mostrano scene di vita quotidiana e familiare.

Mara, un gesto da non fare mai “davanti” ad un uomo

Ha invece bisogno di poche, pochissime, presentazioni Mara Venier. Una vita in televisione, soprattutto grazie alla conduzione di “Domenica In”, che le ha permesso di diventare una di famiglia. Conosciuta da tutti da decenni ormai. Mara Venier e Jerry Calà sono stati sposati dal 1984 al 1987. Una storia d’amore di tre anni, prima della lunga relazione avuta da Mara Venier con il musicista Renzo Arbore.

Oggi, invece, da anni, la Mara nazionale è legata felicemente a Nicola Carraro. Anche se lo fa penare ogni tanto. Come vediamo in un video girato e postato “a tradimento” su Instagram dal produttore.

Qui vediamo Mara intenta a fare faccende di casa. In particolare, alle prese con l’aspirapolvere. Tuta e capelli legati, come tante delle nostre mamme. Ma c’è un solo problema: in tv c’è la partita della Lazio! E Nicola Carraro vorrebbe vederla.

“Ma si può guardare la partita in questo modo?” si chiede il marito di Mara Venier. E, in effetti…