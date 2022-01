Belen Rodriguez: l’accusa è pesantissima | Se fosse vero l’argentina stavolta sarebbe in guai molto seri

Nina Moric attacca Belen Rodriguez pubblicando una serie di screenshot di conversazioni con il figlio Carlos. Ma il ragazzo nega. E Belen, dopo un lungo silenzio, apre il fuoco contro la Moric.

Nina Moric, la ex fotomodella croata non è nuova alle polemiche e agli interventi controversi sulla scena social.

Nata a Zagabria nel 1976, quando la Croazia era ancora una repubblica jugoslava, Belen ha poi trovato il successo in Italia. Prima come fotomodella per numerose firme di moda. Dalle pagine patinate approda in televisione, dove trova immediatamente la sua formula nel gossip un po’ pecoreccio dei rotocalchi Tv, per arrivare perfino al Bagaglino.

Sposata con Fabrizio Corona (a testimonianza del suo amore per il trash), gli ha dato anche un figlio, Carlos, che è appunto il protagonista di questa nuova disfida con Belen, l’antagonista che Nina Moric ha scelto da lungo tempo per le sue esternazioni.

È interessante ricordare che la disfida con la sua alter ego argentina non è nuova: nel 2017 la Moric è stata rinviata a giudizio per diffamazione, a causa delle frasi pronunciate contro Belen durante la trasmissione “La zanzara”.

Il nuovo scandalo

Pochi giorni fa, Nina Moric ha di nuovo trovato occasione per andare all’attacco di Belen. Pubblicando una serie di screenshot (per la verità non chiarissimi, a causa dell’italiano piuttosto zoppicante del figlio), ha sostenuto che Belen avrebbe baciato in bocca il figlio, contro la sua volontà. E ha concluso con un vero e proprio j’accuse: “Belen, anche tu sei una madre. Come puoi fare queste cose”.

Va sottolineato che il ragazzo, diciannovenne, non è esattamente un virgulto e pare avere modo di intendere e di volere e nel caso difendersi dalla “terribile” violenza denunciata dalla madre.

La vicenda piuttosto sconvolgente resta avvolta nei contorni del mistero, non solo perché Belen è rimasta a lungo in silenzio ma anche perché Carlos pochi giorni fa è intervenuto sulla questione in modo definitivo “non credete alle sue str***ate”, il che sembra una smentita abbastanza definitiva.

Belen è rimasta in silenzio per molti giorni. Ha rotto il silenzio in modo sibillino, rispondendo ad un fan a proposito di un’altra dichiarazione della Moric: “diciamo che manco questo è accaduto”.

Una smentita meno colorita di quella di Carlos, ma non meno secca.