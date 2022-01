Gianni Morandi, la giustificazione lo salva in extremis: basta dolori dopo quello che ha passato

Gianni Morandi è molto amato in tv come nella musica grazie alle sue indiscusse doti artistiche. A volte, però, non sempre è perfetto come dimostrato di recente.

Gianni Morandi, artista di fama nazionale ed internazionale, piace ad un sacco di gente. Nato a Bologna l’11 dicembre 1944, ha fatto davvero di tutto nella sua carriera; cantautore, musicista, attore e conduttore televisivo.

E’ stato pure il Presidente del club di calcio del Bologna! Ha composto molte canzoni per tantissimi artisti ed è considerato – non a caso – una delle colonne portanti della musica italiana grazie ad oltre cinquanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Un personaggio di spicco come lui non poteva non condurre anche il Festival di Sanremo nel 2011 e 2012. E l’amore?

Gianni ha avuto due donne molto importanti nel corso della sua vita al suo fianco: Laura Efrikian, con cui è stato sposato dal 1966 al 1979 (hanno avuto tre figli, Serena morta poche ore dopo il parto, Marianna e Marco) ed Anna Dan, dalla quale ha avuto il loro unico figlio Pietro, e con cui si è sposato nel 2004.

Gianni Morandi salta Sanremo? Cos’è successo nelle ultime ore

Gianni Morandi parteciperà al Festival di Sanremo del 2022 o verrà escluso, dopo aver diffuso il suo stesso brano sui social media nei giorni scorsi?.

Si tratta di un video pubblicato erroneamente da Morandi dove parla con il produttore della canzone del brano che Jovanotti ha scritto per Gianni, Apri tutte le porte, in sottofondo.

La Rai si è espressa in merito, ammettendo l’errore del cantante ma non impedendogli di dire addio alla manifestazione nonostante quanto accaduto.

La direzione artistica in accordo con Rai Uno, infatti, non ha ritenuto di dover escludere la canzone perché si è trattato di un inconveniente tecnico.

Quest’ultimo dovuto alla necessità – si legge nel comunicato – di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi chirurgici in seguito alle ustioni subite mesi fa dopo il suo incidente casalingo. Il cantautore bolognese, quindi, rimarrà in gara.

Gianni Morandi chiede scusa: il post social

Gianni Morandi sui social ha chiesto scusa a tutti, ammettendo di averla fatta davvero grossa. Per sua fortuna – e per la felicità dei suoi tantissimi fans – non verrà espulso dal Festival di Sanremo.

Come ha spiegato, per errore ha postato su Facebook il video incriminato dandosi dell’imbranato da solo e chiedendo scusa alla Rai, alla direzione artistica del Festival, la sua casa discografica, i musicisti, il produttore, Jovanotti e a tutte quelle persone che hanno lavorato e continuano a lavorare sul progetto.

Infine, una battuta (ma non troppo) sul suo utilizzo dei social non proprio perfetto: “Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna…”.