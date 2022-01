Monete preziose: se trovate la dea “maggiorata” sulla moneta da 2 euro siete ricchi | Vale una fortuna

2 euro greci con ben otto errori di conio e la dea con i seni troppo grossi. Un disastro assoluto della Zecca, rarissimo, dal valore incredibile. Non immagini nemmeno quanto valgono.

In quasi qualsiasi lavoro per farsi pagare bene occorre lavorare bene, fare cose dalla perfezione assoluta. E’ dall’assenza di difetti che nasce la rarità.

Ed ecco che gli appassionati del settore, siano essi gioielli, stoffe, pitture murali, gelati, bistecche o biciclette, saranno lieti di aprire il portafoglio, se ne hanno uno grande abbastanza per permettersi la perfettissima meraviglia.

Tutto il contrario avviene nel mondo del collezionismo numismatico e filatelico. Dal Gronchi Rosa (il leggendario francobollo col Perù stampato alla rovescia) in giù, quello che un collezionista ricerca è l’errore.

Sono le imperfezioni, gli sbagli talvolta ridicoli e grossolani su una moneta a corso legale a farne una preziosa rarità. E questo per un motivo molto semplice: non appena l’errore viene individuato, i pezzi difettosi vengono immediatamente ritirati con ignominia. I loro responsabili probabilmente frustati nelle segrete della Zecca e niente se ne viene mai più a sapere.

Solo qualche pezzo incriminato finisce per circolare, e quei pochissimi pezzi possono valere una fortuna.

Leggi anche -> La moneta da due euro ai tempi del Covid che vale una fortuna | Aguzza la vista potrebbe capitarti nelle mani

La bruttissima (e bellissima per chi la possiede) moneta da 2 euro

Un esempio è sicuramente questa moneta da 2 euro greca del 2002. E afflitta non da uno, non da due, ma da ben otto errori di conio sul bordo.

Leggi anche -> Se trovi una moneta da un euro come questa sei ricco: ecco cosa guardare per riconoscerla

In più la dea rappresentata sul fronte è stata erroneamente realizzata con troppo entusiasmo: una supermaggiorata dalle forme procaci, inusuali per una dea e per una moneta.

Leggi anche -> Una moneta da 1 euro che vale come un appartamento | Cercala tra le tue: è facile da riconoscere

Il tutto è tornato alla normalità nelle successive edizioni. Ma i pochi fortunati che dovessero avere una moneta simile a questa, sappiano che su ebay si vende a quasi 300.000 euro.

Leggi anche -> Una moneta da 2 euro che vale centomila volte di più | Ecco come riconoscerla

Leggi anche ->Se avete una moneta da 50 centesimi come questa potete comprarci un’automobile nuova

Una bella cifra per quella che probabilmente è la moneta più brutta del mondo.