Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sorella? È più bella di lei | Ecco perché la “tiene” nascosta

Elisabetta Gregoraci è sempre stata molto legata alla famiglia. Speciale il suo rapporto con la sorella Marzia.

Elisabetta Gregoraci è sempre stata molto legata alla sua famiglia, come dichiarato varie volte in diverse interviste e mostrato anche quando è apparsa in tv. Ed è profondo il rapporto che la lega con la sorella Marzia, di due anni più piccoli. Tra le due c’è sempre stato un legame strettissimo, reso ancor più forte dalle difficoltà che la vita ha parato dinanzi a entrambe con la morte della madre nel 2010. Le due anche se vivono a distanza, Elisabetta a Montecarlo e Marzia la famiglia a Soverato, in Calabria, si sentono con frequenza e mostrano il loro grande amore anche sui social con vari post che le ritraggono assieme.

E se esteticamente le due sorelle si somigliano molto, caratterialmente mostrano differenze sostanziali. La più grande delle Gregoraci è infatti più estroversa e “casinara”, carattere che l’ha portata ad avere successo nel mondo dello spettacolo, mentre la più piccola è più timida e introversa. E proprio sulla caratteristica caotica di Elisabetta, in una passata intervista a Gente Marzia aveva dichiarato: “Da ragazzina era un tornado, la sua stanza era perennemente nel caos. Ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”.

Elisabetta Gregoraci, chi è la sorella Marzia

Marzia Gregoraci è più giovane di Elisabetta di due anni. È nata infatti nel 1982 ed è sempre stata considerata la piccola della famiglia. La sorella minore dell’ex moglie di Flavio Briatore è sposata da poco più di 10 anni con Antonio Scaramuzzino, personaggio che non fa parte del mondo dello spettacolo, e da cui ha avuto due bambini: i piccoli Gabriel e Ginevra.

E Marzia Gregoraci, che nella vita ora si occupa di moda, ha avuto anche un passato in televisione. Nel 2008 è stata una delle meteorine del TG4 condotto da Emilio Fede, ma quella esperienza ebbe breve durata. Un’altra cosa che accomuna le due sorelle oltre che alla bellezza estetica? Il loro amore per i viaggi, come hanno mostrato spesso sui social tra vacanze al mare e visite culturali.