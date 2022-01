Francesco Totti, avete visto cosa tiene in casa? E’ a dir poco inquietante ma Ilary lo adora

Riuscite a scorgerlo in queste foto? Fate attenzione, però, spunta all’improvviso e potrebbe mettervi molta paura…

Sono una delle coppie più belle e solide del consueto intreccio tra mondo del calcio e mondo dello spettacolo. Parliamo di Francesco Totti e Ilary Blasi. Sposati ormai da oltre 15 anni, continuano ad amarsi e a mostrarsi felici sui social.

La loro è una famiglia molto unita, di cui si sa molto. Ma avevate mai visto l’animale domestico dei coniugi?

Francesco e Ilary

Un idolo per i tifosi della Roma. Il Capitano per eccellenza. Un numero 10 da olimpo del calcio, che ha rifiutato anche palcoscenici che gli avrebbero fatto vincere molto di più. Francesco Totti, “er Pupone”, è davvero l’ottavo re di Roma per la sponda giallorossa della Capitale.

Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma, realizzando 250 reti in Serie A.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scott. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”. I due hanno tre figli. Una famiglia molto unita, quella dei coniugi Totti-Blasi.

L’inquietante animaletto

Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato le immagini della casa bellissima in cui vivono i coniugi Totti-Blasi. Un attico pazzesco, che si trova nel quartiere Eur. Un tempo periferico, ma oggi una delle zone più ricercate della Capitale.

E, indirettamente, nelle ultime foto pubblicate da una fan page di Ilary Blasi su Instagram rivediamo quella bellissima casa. Ma anche un animaletto, che non sapevamo facesse compagnia alla famigliola.

Piccolo, ma abbastanza “inquietante”. Fa capolino in diverse foto dell’abitazione, a volte anche con i figli di Francesco e Ilary. La fan page, con un abile gioco di zoom, ce lo mostra, prima in lontananza, quasi mimetizzato. Poi eccolo, in primo piano. Un gattino, un po’ magretto e senza pelo. E con lo sguardo abbastanza arrabbiato.

Paura, eh?

Questa particolare razza felina si chiama Sphynx, o anche “gatto sfinge”. E’ oggettivamente un animale dal carattere dolce e soprattutto molto fedele, ma di certo il suo aspetto lo rende inquietante. Sarà la mancanza di pelo e quelle pieghe della pelle o lo sguardo da “serpente”.. Chissà.