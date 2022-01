I Cugini di campagna si prendono la loro rivincita, e i Maneskin… muti! VIDEO

Da tempo non corre buon sangue tra le due band. Ma questa volta I cugini di campagna, attraverso il loro profilo Instagram si sono davvero superati

Ennesimo capitolo dell’ormai infinita querelle tra i Cugini di campagna e i Maneskin. Questa volta, però, il gruppo patinato diventato famoso per “Anima mia” si prende una bella rivincita. Del tutto inaspettata. Guardate cosa è successo.

Maneskin nel mirino

Il 2021 è stato certamente il loro anno. Nel giro di pochi mesi, infatti, i Maneskin hanno ottenuto dei risultati che pochi artisti italiani possono vantare nel mondo della musica. Tale successo ha, ovviamente, portato alla ribalta il frontman della band, Damiano.

Hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. Gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”.

Ma è il 2021 l’anno appena trascorso, quello che non dimenticheranno mai. E’ stato pubblicato il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all’Eurovision ha garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche.

Per loro, però, anche l’ira dei Cugini di campagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maneskin: che fine ha fatto Damiano? La decisione del frontman lascia i fans senza parole

La rivincita dei Cugini di campagna

Come è noto, in più occasioni i Cugini di campagna hanno accusato i Maneskin di copiare i loro eccessi e i loro look. Un’accusa che ha fatto sorridere in tanti, ma che il gruppo ha ribadito più volte. I Cugini di campagna sono un gruppo musicale pop fondato a Roma nel 1970.

Tutine dai colori sgargianti, capelli coloratissimi e cotonati, sono diventati famosi per il singolo “Anima mia”, cui ancora oggi devono la maggior parte del loro successo. Quell’acuto stridulo del biondo cantante dei Cugini di campagna è qualcosa che chiunque, a prescindere dai gusti musicali, conosce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Victoria dei Maneskin è fidanzata? Lei non parla ma le immagini non lasciano spazio a dubbi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Damiano dei Maneskin, preoccupazione per la fidanzata Giorgia Soleri sottoposta a chirurgia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐈 𝐂𝐮𝐠𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 (@i_cugini_di_campagna_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I maneskin accusati di “plagio”| Spunta la prova schiacciante

Da tempo, come sappiamo, non corre buon sangue tra le due band. Ma questa volta I cugini di campagna, attraverso il loro profilo Instagram ufficiale si sono davvero superati. Ascoltate questa cover realizzata su uno dei più grandi successi dei Maneskin….