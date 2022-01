Salvatore Aranzulla ricoverato in ospedale | Mistero sulle condizioni del mago di internet

Chiunque, almeno una volta nella vita, avrà visitato il suo sito alla ricerca di qualche soluzione per il proprio computer.

Se uno facesse mente locale e pensasse a tutti i consigli che ha ricercato online sul suo blog, non potrebbe mai pensare che Salvatore Aranzulla abbia solo 31 anni.

Un geniaccio dei computer. Ma non immaginatevelo solo come un “nerd” o un “geek”. Su Instagram spesso si mostra molto alla moda. Anche se uno degli ultimi scatti fa preoccupare i fan.

Chi è Salvatore Aranzulla

Siciliano, nato a Caltagirone. Noto divulgatore e autore di tutorial di problem solving per l’informatica (in particolare software). Chiunque, almeno una volta nella vita, avrà visitato il suo sito alla ricerca di qualche soluzione per il proprio computer.

Nel 2018 il sito si è classificato tra i primi 30 in Italia (primo nel settore generale dell’”Information Technology” e con una quota del 40% del settore “informatica news” e nel marzo 2019 si è classificata 57a in Italia.

A proposito di internet, computer e tecnologia. Negli scorsi anni è stato anche protagonista di una querelle con Wikipedia Italia per la cancellazione della sua pagina sulla nota enciclopedia virtuale. Aranzulla non l’ha presa benissimo.

Preoccupazione per Aranzulla

Come detto, una delle ultime foto pubblicate da Salvatore Aranzulla sul proprio profilo Instagram non è proprio molto rassicurante. Anche se il popolare imprenditore ed esperto di informatica tende a minimizzare.

I fan, tuttavia, sono abbastanza preoccupati e chiedono lumi. Aranzulla, infatti, è immortalato a senza maglietta, sul letto di un ospedale. Non sappiamo cosa sia accaduto al famoso imprenditore. Lui, comunque, ostenta sicurezza e sembra non essere troppo preoccupato. “Di certo non sto partorendo” scrive a commento dell’immagine.