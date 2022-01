Flavio Briatore, fa preoccupare tutti | Intervento dal medico dopo un brutto incidente

Flavio Briatore ha trascorso le festività natalizie in Kenya, insieme al figlio Nathan Falco. Ma lì è successo qualcosa

Negli ultimi giorni lo abbiamo visto in posa davanti ai locali di quella che diventerà la sua nuova attività a Roma. Ma anche insieme a Elisabetta Gregoraci, in quella che è sembrata una riunione di famiglia inaspettata. Giorni di festa intensi e social per Flavio Briatore, quelli appena trascorsi.

Lo abbiamo visto senza cappotto, guanti o indumenti pesanti. Flavio Briatore, infatti, ha trascorso le festività natalizie in Kenya, insieme al figlio Nathan Falco. Ma lì è rimasto vittima di un incidente, che ne ha richiesto le cure mediche.

La carriera di Flavio Briatore

E’ conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Flavio Briatore nella propria vita ha amato donne bellissime e da loro è stato contraccambiato. Da Naomi Campbell ad Heidi Klum. Ma, soprattutto, Elisabetta Gregoraci.

L’incidente di Flavio Briatore

Come detto, Flavio Briatore ha deciso di passare il Natale al caldo. E, infatti, in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, il popolare manager si localizza in Kenya. Pantaloncini e maglietta, in spiaggia, presso il Billionaire Resort di Malindi. Insieme al piccolo Nathan Falco.

Una vacanza immortalata anche dalla bellissima ex moglie Elisabetta Gregoraci, che non ha mancato di renderci edotti su quanto accadeva in Africa. Al ritorno in Italia, però, la sgradevole sorpresa. Briatore, infatti, ha postato una foto su Instagram in cui si trova in ospedale.

In realtà non vediamo lui, ma solo il suo piede. Cosa è successo? Ce lo spiega proprio l’imprenditore: “Troppe partite a tennis durante le vancanze in Kenya 😀Tutto ok solo un’infiammazione al tendine”. Meno male. Noi, come i suoi followers, eravamo in pensiero.