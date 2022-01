Carolina Marconi: “..ormai è finita..” | Le ultime novità sulla lotta al cancro che l’affligge

Carolina Marconi ha condiviso con i suoi seguaci la notizia: l’attrice, che da mesi sta lottando contro un tumore al seno, nell’ultimo post ha rivelato una notizia importante.

La battaglia di Carolina Marconi contro il tumore al seno è iniziata nel mese di marzo dello scorso anno. Attrice, showgirl ed ex gieffina, Carolina ha condiviso il suo percorso con i suoi fan attraverso post e storie sul suo profilo ufficiale di Instagram.

In questi giorni, Carolina ha postato una lieta notizia: l’attrice ha finalmente avuto la meglio sul brutto male. Con l’obiettivo di trasmettere un messaggio positivo a chi sta vivendo la stessa situazione che lei ha superato, Carolina ha raccontato la sua storia in un libro che sarà presto disponibile nelle librerie.

Carolina Marconi: il racconto del suo percorso in un libro

Carolina Marconi ha espresso la sua felicità per aver finalmente rimosso il Port, una cannula lunga 41 cm che ha dovuto tenere in vena per tutta la durata del suo percorso. “La cosa che più mi ha creato angoscia” ha affermato l’attrice.

Carolina ha ricordato il giorno in cui le hanno dovuto inserire la cannula, la paura e le difficoltà relative: doveva stare attenta ai suoi movimenti, a non tenere pesi grossi e, soprattutto, non poteva tenere i suoi nipotini in braccio.

Leggi anche >> Carolina Marconi ed il messaggio strappalacrime su Instagram | “Non è mai stato solo amore”

Proseguendo nel racconto, Carolina ha parlato del momento in cui le è stato tolto il Port. La showgirl si è lasciata andare in un pianto liberatorio. “Ripensavo a tutti questi mesi di sofferenza e non potevo credere che tutto questo stava finendo” ha spiegato nel post, aggiungendo che la cannula ha rappresentato la fine del suo duro percorso.

Leggi anche >> Carolina Marconi e il suo dramma: “Ora è tempo di rinascere”

“Mi sento finalmente felice, ringrazio Dio per avermi dato una seconda vita, ora sto bene” ha dichiarato in seguito, finalmente sollevata. La didascalia accompagna la foto scattata il giorno in cui l’attrice ha messo il Port, diventata anche la copertina del suo libro.

Leggi anche >> Floriana Secondi: dopo il GF1 è stata dimenticata dalla tv | Oggi è una donna di successo, ecco perché

“Un libro che parla di speranza, di amore e di famiglia… Un percorso duro ma sempre con il sorriso, con una piccola luce in fondo al tunnel” ha spiegato Carolina, in riferimento al suo racconto che ha intitolato proprio “Sempre con il sorriso”.

Leggi anche >> Lorenzo Battistello: dal grande successo del GF 1 alla grave malattia | Salvato da un tatuaggio

“Spero che il mio racconto possa dare un aiuto a chi sta affrontando un faticoso percorso e pensa di non farcela” continua nel post. Il libro sarà disponibile a partire dal 25 gennaio nelle librerie.