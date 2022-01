Alba Parietti, il gran rifiuto a uno dei più famosi registi italiani | “Lo feci per pudore..”

Alba Parietti avrebbe dovuto interpretare un vero e proprio cult del cinema italiano. Ma disse “no”: ecco perché

Negli anni ’90, il suo era l’accavallo più sexy della televisione italiana. Oggi Alba Parietti, non perde il proprio fascino e la propria capacità di provocare, spesso anche con esternazioni scomode, sotto il profilo politico e sociale.

Tutto ciò l’ha fatta entrare nel radar di uno specialista. Ma sapevate che fu capace di dire un grande no? Ecco i motivi.

La carriera di Alba Parietti

Figlia di un partigiano piemontese, Alba Parietti non ha mai nascosto le proprie idee politiche, schierandosi sempre dalla parte dei diritti e non temendo le critiche e le polemiche. Il suo carattere forte l’ha fatta diventare tra le showgirl più note della televisione italiana. Ma, ovviamente, ha pesato molto anche la sua bellezza e la sua carica sensuale.

Tra gli anni ’80 e ’90, infatti, raggiunge il successo televisivo. E’ soprattutto il 1990 che la fa conoscere al grande pubblico con la conduzione di “Galagol” su Telemontecarlo. Poi arriva anche la chiamata dal cinema, con una serie di commedie italiane in cui interpreta spesso il ruolo della “femme fatale”. E’ il caso di “Sapore di mare” e “Abbronzatissimi”. Ma il massimo dell’eros viene raggiunto con il film “Il macellaio”, nel 1998.

Dal cinema, però, manca dal 1998 con il film “Paparazzi” di Neri Parenti. Tante le sue polemiche televisive. Nota anche per le sue relazioni. Le più famose, quelle con l’attore Franco Oppini, ma, soprattutto, con l’attore Christopher Lambert. Più recentemente, una relazione di circa quattro anni con Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio. Per tutti, Faber.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alba Parietti, avete visto dove vive in inverno? La sua casa in montagna è “spaventosa”in tutti i sensi

Quel “no” e i litigi

Famosa non solo per il suo celebre accavallo delle gambe sullo sgabello di “Galagol”. E nemmeno per l’interpretazione “hot” ne “Il Macellaio”. Ma anche per il suo essere sempre sopra le righe sotto il profilo intellettuale. Eppure, Alba non se l’è sentita di andare oltre quelle scene de “Il Macellaio”. Sebbene avesse ricevuto un’offerta molto importante da un regista molto noto. Un vero e proprio esperto della sensualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alba Parietti, l’insicurezza le ha fatto fare un passo indietro | Ha perso l’occasione della vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alba Parietti: il tragico incidente che le ha cambiato per sempre la vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Debora Caprioglio: dopo i ruoli “piccanti” con Tinto Brass ha decisamente cambiato registro | Oggi è un’altra persona

Parliamo di Tinto Brass, il maestro dell’erotismo italiano. Secondo quanto dichiarato da Alba Parietti, il regista avrebbe chiesto insistentemente ad Alba di interpretare “Così fan tutte”, cult che poi rese celebre Claudia Koll. Ma Alba Parietti rifiutò per pudore.

Alcune scene, infatti, sarebbero state troppo esplicite anche per una tigre come lei: “Il mio rifiuto causò molte litigate con Tinto” ha aggiunto la procace Alba Parietti.