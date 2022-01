Giancarlo Magalli, avete mai visto la figlia? Sexy e provocante sui social ma il papà gradisce poco…

Giovanissima e bellissima. Non ha particolari esperienze in televisione. Ma, in compenso, sui social è una celebrità

Giovane e bella. E con tantissimi followers sui social. Instagram, soprattutto. Dove spesso si mostra in bikini, con trucchi particolari, in pose osè. E’ Michela Magalli, figlia del noto conduttore televisivo Giancarlo Magalli.

La giovane sui social è una celebrità, con tantissimi fan – soprattutto maschili – che impazziscono per la sua bellezza e sensualità. Ma tutta questa celebrità non sembra andare particolarmente giù a papà Giancarlo.

La carriera di Giancarlo Magalli

74enne, Giancarlo Magalli è uno dei volti più noti della televisione italiana. Personaggio ormai familiare e rassicurante, anche se negli ultimi anni è rimasto invischiato nella lunghissima querelle con la collega Adriana Volpe, conosciuta ai tempi de “I fatti vostri”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giancarlo Magalli “è stato miracolato” | Il gravissimo incidente in cui ha rischiato di morire

Proprio “I fatti vostri” è probabilmente la trasmissione cui si lega maggiormente il nome di Magalli. Ma nella sua lunghissima carriera (prevalentemente in RAI), Magalli ha condotto diverse trasmissioni di successo. Tra queste, non possiamo non ricordare “Fantastico”, “Lascia o raddoppia?”, “Luna park”, “I Cervelloni”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Piazza Grande” e “Una parola di troppo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe si prende la sua rivincita e lo fa condannare | A Magalli questa volta tocca pagare

La figlia di Giancarlo Magalli

Michela Magalli, invece, è giovanissima. Non ha particolari esperienze televisive, nonostante sia figlia d’arte. Ma, in compenso, è una celebrità sui social. Influencer e testimonial di diversi brand. Grazie alla lunga schiera di followers, infatti, Michela posa spesso per aziende della cosmetica, ma anche dell’abbigliamento.

Su Instagram, dove è seguitissima, la vediamo spesso con trucchi e make up molto particolari. Ma anche in bikini molto succinti. Spesso per pubblicizzare i prodotti, appunto. Un successo crescente che, immaginiamo, possa portarla anche in televisione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Magalli: “Ecco la mia verità, altro che misogino”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe, la rivelazione shock su Magalli: “Ho denunciato alla Rai“

Ma, chiamatelo all’antica, papà Giancarlo non sembra apprezzare particolarmente. E in una recente intervista ha affermato: “Non mi piace vederla sui social, soprattutto in quelle pose provocanti”. Ma, spulciando il profilo di Michela, sembra che per adesso la giovane non dia troppa retta al papà…