Melissa Satta, accusa senza precedenti: “Vogliono infangare la mia vita”

La showgirl Melissa Satta ha parlato della sua vita privata, rivelando di non tollerare alcune problematiche dell’essere Vip.

Ultimamente Melissa Satta è al centro del gossip per la sua nuova relazione dopo la separazione con Kevin Prince Boateng. La showgirl si è infatti mostrata recentemente in compagnia del suo nuovo amore, ovvero Mattia Rivetti; affermato imprenditore e nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler.

Dopo oltre dieci anni di relazione con il calciatore ghanese, da cui ha avuto anche il figlio Maddox, la bella sarda, nata a Boston, è così uscita allo scoperto mostrando il compagno. Melissa Sattaè però rimasta molto legata e Boateng tanto da definire la sua storia con lui “la più importante della mia vita”.

Nell’annata televisiva in corso, la showgirl è in onda su Sky Sport dove ha deciso di cimentarsi proprio nel calcio, lo sport del suo ex marito. La modella è presenza fissa nello studio del “Club”, in cui si analizzano via via le giornate del campionato di Serie A, e conduce il programma settimanale “Goal Deejay” in cui vengono mostrati le tre reti più belle segnate in giro per l’Europa.

Melissa Satta e l’accusa su chi non rispetta la sua privacy

Ma proprio a causa della separazione con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha sofferto molto le tante voci del gossip sul suo conto e in una intervista a Verissimo ha lanciato una forte accusa contro chi non rispetta la sua privacy: “Accetto il mio ruolo di vip e personaggio pubblico, ma non capisco perché si cerchi di infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono, nella mia vita ci sono anche famiglie e figli. Questo accanimento non lo tollero”.

E tornando sulla fine della relazione con Boateng, la showgirl sarda ha svelato anche come ha parlato della situazione al figlio Maddox: “Io e Kevin siamo sereni, abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Ci siamo presi le nostre colpe, così come le nostre responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox. Lui all’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale”.