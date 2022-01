Philippe Leroy, distrutto dal dolore per la perdita della moglie Silvia | Anche l’Italia piange

Morta Silvia Tortora, figlia di Enzo, scomparsa a 59 anni. Ecco chi era, la carriera, il marito Philippe Leroy e i figli.

La giornalista Silvia Tortora è morta all’età di 59 anni in una clinica a Roma . La donna era la figlia d’arte di Enzo Claudio Marcello Tortora, anche lui è stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano. Silvia era sposata con l’attore francese Philippe Leroy, e lascia due figli, Filippo e Michelle.

Chi era Silvia Tortora

La giornalista nasce a Roma il 14 novembre del 1962, e nel 1985 collabora per “Mixer”, il programma della Rai di genere rotocalco di attualità politica, culturale e di spettacolo, con Giovanni Minoli. In seguito, dal 2004, ha condotto “La storia siamo noi“, n programma televisivo di approfondimento storico ideato nel 1997 da Renato Parascandolo, l’allora direttore Rai.

Leggi anche –>>“Dove eravamo rimasti”, 30 anni fa veniva assolto Enzo Tortora

Poi per 10 anni ha lavorato per il settimanale “Epoca” e nel 1999 vince un premio al Festival di Taormina, grazie al suo contributo per “Un uomo perbene”, un film di Maurizio Zaccaro. Nel 2002, ha curato il libro “Cara Silvia: lettere per non dimenticare” pubblicato da Marsilio Editore.

Nel 2006 pubblica anche un libro a due mani “Bambini cattivi: vivi con loro e imparerai ad amare”, che narra di bambini di periferia, che passano nei corridoi di una scuola, oppure in una sala d’attesa di uno studio pediatrico. Nel cuore di Silvia però erano rimasti dolore e amarezza per la vicenda del padre, Enzo Tortora arrestato nel 1983 con l’accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico.

Leggi anche–>>Alberto Stasi dal carcere: “Io come Enzo Tortora”

Della sua vita privata sappiamo che era sposata con l’attore francese Philippe Leroy e dal loro amore sono nati due figli, Michelle e Filippo. La donna però non hai mai reso pubblica la sua vita sentimentale, che è sempre stata avvolta da un’alone di mistero.

Leggi anche–>>La famiglia Tortora replica a Berlusconi: “Non si paragoni a mio padre”

Chi è il marito: Philippe Leroy

Philippe Leroy è nato in Francia nel 1930 da una ricca famiglia, per lo più giuristi e militari. Nel 1947 si trasferisce negli Usa dopo essersi arruolato su un transatlantico. Il suo esordio d’ attore c’è stato nel 1960 con “Il buco” di Becker.

Due anni dopo si traferisce in Italia e qui un gran susseguirsi di successi come “Le voci bianche” “Sette uomini d’oro” “Il grande colpo dei 7 uomini d’oro”. I suoi capolavori italiani sono “La vita di Leonardo da Vinci” di Castellani e “Sandokan”. Ricordiamo, però, tante altre interpretazioni in “State buoni se potete” “Milano calibro 9” e “Nikita”.

Nel 1990 sposa la giornalista Silvia Tortora, figlia del famoso Enzo Tortora. Da questo matrimonio sono nati Filippo e Michelle. Loro però non sono gli unici figli per il francese perché, da una precedente relazione con un’attrice, ha avuto un’altra bimba.

Leggi anche–>>Durissimo attacco di Berlusconi alle figlie di Enzo Tortora: hanno perso occasione di tacere

Nel 1997 partecipa alla serie “Noi siamo angeli” e dal 2008 al 2011, invece, in due stagioni di “Don Matteo”.

Leggi anche–>>Il paracadute non si apre: “E’ stato un incidente”. Poi la verità – FOTO

Fin da giovane è un grande appassionato di paracadutismo. Proprio per questo nel 2010 decide di festeggiare i suoi 80 anni con un bel lancio all’aeroporto di Roma-Urbe.