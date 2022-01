Cure domiciliari Covid19: Tar del Lazio mette una pietra tombale sull’operato del Ministro Speranza

Il ricorso del Comitato Cura Domiciliare

Un gruppo di cittadini e medici, nasce su Facebook sotto il nome di “Comitato Cura Domiciliare” per chiedere la terapia domiciliare tempestiva del Covid-19 in ogni regione. Dal social nasce un ricorso rispetto all’ultima circolare emanata dal ministero della Salute in cui si dichiara che coloro che sono curati a casa non sono pazienti di seconda categoria.

“Le scelte terapeutiche sono da sempre un dovere e un diritto dei medici”, queste le parole del Comitato. Poi la portavoce, Valentina Rigano, ha affermato che più volte hanno proposto al Ministero delle soluzioni per arginale l’emergenza. La riposta però si è risolta in un silenzio istituzionale.

Ma la scelta promossa dal Tar da finalmente una speranza per tutti i malati che sono curati a casa, cristallizzandosi il ruolo attivo del medico di medicina generale che non deve lasciare i malati Covid ad attendere l’evolversi della malattia”.

La risposta del Tar al ricorso del Comitato

Il Tribunale amministrativo regionale di Roma annulla la circolare del ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021, in cui si prevede la “vigile attesa” nei primi giorni di positività. Inoltre elimina la restrizione per i medici a somministrare solo alcuni medici della larga gamma di medicinali generalmente utilizzati dai dottori per i pazienti affetti da Covid.