Sabrina Salerno, la Wonder Woman del sexy | Posta una foto in cui si vede tutto.. “scostumata”

Questa volta la bellissima soubrette, ultracinquantenne, si è davvero superata. E lo dice da sola: “Scostumata” leggiamo sul profilo Instagram

Più il tempo passa, più migliora. Vale per molte donne, è vero. Ma, probabilmente, nessuna come Sabrina Salerno è riuscita a sfidare, vincendo clamorosamente, l’avanzare del tempo. Con le sue forme prorompenti, continua a migliorare con l’età, anche oggi che ha più di 50 anni.

Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano. E questa volta si è davvero superata.

La carriera di Sabrina Salerno

Grande icona degli anni ’80. Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa. Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

“Scostumata”

Il suo successo si dipana tra gli anni ’80 e ’90. Poi un piccolo appannamento della carriera nel primo decennio degli anni 2000. Ma nell’ultimo periodo è ritornata assolutamente in auge, anche grazie al suo profilo Instagram, che è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 53enne, con forme da urlo.

Sa di essere ancor più provocante rispetto al passato. E non fa nulla per non attirare gli sguardi. Dei maschietti, soprattutto. Ma il suo profilo è seguitissimo a prescindere dal genere. Le ultime foto, però, sicuramente faranno molto più piacere agli uomini.

Questa volta, Sabrina Salerno non si limita a mostrarsi in bikini o con qualche abbigliamento provocante, magari una camicia con una profonda scollatura o una minigonna. Questa volta è praticamente nuda. Il set fotografico è una spiaggetta isolata e la bella Sabrina indossa solo una maglia trasparente di colore nero. Senza niente sotto. E, quindi, si può di fatto ammirare il seno enorme della bella soubrette.

“Scostumata” scrive su Instagram. Nel senso che è senza costume. Perché le foto sono di una sensualità unica.