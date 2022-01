Alex Belli, il “no” ad una proposta che gli avrebbe potuto cambiare la vita

Alex Belli è diventato famoso grazie al suo ruolo nella soap opera “Centrovetrine” , chissà se si è mai pentito di quel secco no.

Ha più volte annunciato di voler abbandonare il mondo del porno. Ma Rocco Siffredi fin qui non ce l’ha fatta. Il porno, evidentemente, è la sua vita. Continua a recitare, ma oggi è sempre più spesso alla ricerca di nuovi talenti. Femminili, soprattutto.

Ma, forse, in cuor suo, cerca anche un erede. Ma, ci chiediamo, può esistere un nuovo Rocco Siffredi?

La carriera di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi è il prototipo del porno attore. L’interprete italiano maschile più famoso di sempre. L’unico a poter rivaleggiare con le varie Moana Pozzi, Cicciolina o Selen.

Oggi 57enne, pseudonimo di Rocco Antonio Tano. Siffredi è tra i più noti sulla scena pornografica internazionale e occasionalmente interprete anche di film non porno, oltre che regista e produttore di film per adulti. Ha creato una propria casa di produzione con il nome di Rocco Siffredi Production.

La sua carriera di attore porno è iniziata nel 1984 – a parte una breve pausa di due anni in cui si è dedicato all’attività di modello – e prosegue tuttora nonostante abbia dichiarato più volte di voler concludere la carriera, senza tuttavia mantenere la parola.

Il suo pseudonimo si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film gangster Borsalino (1970), interpretato da Alain Delon. Impossibile tracciare una filmografia completa della sua carriera da pornoattore.

Alla ricerca di talenti

Oltre a continuare a recitare, quindi, Rocco Siffredi sembra essere sempre alla ricerca di volti (ok, non solo volti…) nuovi per la carriera nel porno. Nelle ultime settimane, ricordiamo i suoi tentativi semiseri, sia con Arisa, sia con Wanda Nara.

Ma l’attenzione di Rocco sembra non trascurare anche il mondo maschile, magari alla ricerca di un erede. Per poter, finalmente, andare in pensione. Si inquadrerebbe così la proposta fatta all’attore Alex Belli. Conosciuto nella comune esperienza a “L’isola dei famosi”.

Alex Belli è noto principalmente per il suo ruolo nella fortunata soap opera “Centovetrine”. Famoso anche per aver recentemente sposato la modella e attrice venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez nota come Delia Duran.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Delia Duran, la confessione hot a Manila Nazzaro | “Io e Alex a letto lo abbiamo fatto in..”;

Negli ultimi anni si è dedicato molto ai talent e ai reality show, partecipando a “Ballando con le stelle”, “Temptation Island VIP” e “Grande Fratello VIP”. Oltre, ovviamente, a “L’Isola dei Famosi”, dove ha conosciuto Rocco Siffredi. Tra i due sarebbe nata una alchimia professionale molto particolare. Tanto da indurre il pornoattore, una volta terminata l’esperienza nel reality, a proporre ad Alex l’ingresso nel mondo del porno.

Alex Belli ha, fin qui, respinto la proposta con grande decisione. Ma, nella vita, mai dire mai…