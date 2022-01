Il successo non l’ha cambiato. È sposato con Cinzia Primatesta, con cui ha avuto due figli, Andrea ed Elisa. Ecco cosa fanno insieme

Chef che sa combinare bene l’estro con la tradizione meridionale. Che si intreccia col suo carattere vulcanico. E poi, la sua passione per il Napoli. In questi anni abbiamo imparato ad amare e apprezzare Antonino Cannavacciuolo.

Per chi lavora, con grande successo, in cucina, pensiamo che i fornelli siano la grande passione. In realtà non è così. Almeno non per tutti. Almeno non per Antonino Cannavacciuolo, che ha ben altra passione trasmessa da padre. E che adesso sta trasmettendo ai figli.

Antonino chef

46enne, con una lunga carriera nel mondo della ristorazione. Dal 1999 ha infatti assunto la gestione della dimora storica in stile moresco Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta. E’ del 2003 la sua prima Stella Michelin. E nel 2006 la seconda. Insomma, in pochi anni si fa conoscere come uno degli chef migliori d’Italia. E non si fa venire mai la puzza sotto al naso.

Neanche quando diventa un famosissimo personaggio televisivo. L’esordio in televisione da protagonista avviene nel 2013 quando conduce la prima stagione di “Cucine da incubo”, versione italiana del programma dello chef britannico Gordon Ramsay. Ma, ovviamente, il grande successo è con le edizioni di “MasterChef Italia”.

Tifosissimo del Napoli, è fiero della sua appartenenza campana. La rivendica nelle tantissime partecipazioni televisive. Nel 2016 è anche salito sul palco del Festival di Sanremo.

La grande passione di Cannavacciuolo

Ma il successo non l’ha cambiato. È sposato con Cinzia Primatesta, con cui ha avuto due figli. Come detto, i due sono molto uniti, tanto da aver rilevato il loro primo ristorante, di enorme successo. Non ha mai perso il gusto per la tradizione e per le sue origini.

E proprio ai due figli sta trasmettendo una sua grande passione che, a sua volta, gli era stata trasmessa dal padre. No, non è la cucina, ve l’abbiamo detto. Anche se, certamente, con un padre come Antonino Cannavacciuolo, immaginiamo che i figli con il tempo sapranno districarsi tra i fornelli.

Ad Andrea ed Elisa, infatti, il noto chef napoletano sta trasmettendo la sua vera passione, che è la pesca. Un amore trasmesso dal padre e che adesso Antonino Cannavacciolo sta trasmettendo ai figli: “E’ il mio yoga” ha detto in un’intervista.

Pesce che, peraltro, non può nemmeno cucinare, dato che la moglie e il figlio sono vegani. Un vero e proprio peccato…